Nakon 35 godina uklonjen spomenik vođi srpske pobune: "Obitelji stradalih bit će mirnije"

Nakon više od 30 godina, u Borovu Selu kod Vukovara uklonjen je spomenik Vukašinu Šoškoćaninu, vođi srpske pobune u Borovu Selu i čovjeku koji je imao glavnu ulogu u masakru 12 hrvatskih redarstvenika.

Radnici komunalne tvrtke čiste mjesto na groblju u Borovu, gdje se do danas, punih 35 godina nalazio spomenik Vukašinu Šoškoćaninu. Tim je činom, službeno i počeo Domovinski rat. Bivši gradonačelnik Vukovara, dugo se zalagao da se taj spomenik ukloni.

Uklonjen mauzolej Vukašinu Šoškoćaninu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Nažalost u Hrvatskoj smo svjedočili dulje od 30 godina da postoji mauzolej četničkom vojvodi koji se hvalio i koji je izravno odgovoran za masakr 12 hrvatskih redarstvenika. Vrlo sretan, vrlo zadovoljan s ogromnom emocijom što smo danas konačno i što ćete imati prigodu se uvjeriti putem snimaka da tog mauzoleja više nema", rekao je Ivan Penava, (Domovinski pokret).

Ivan Penava Foto: DNEVNIK.hr

A današnji gradonačelnik, u potpunosti se, ovaj put, slaže s bivšim.

"Apsolutno podržavam to. Mislim da spomenicima na kojima se veliča srbočetnička agresija na RH na području Hrvatske mjesto nije. Krajnje je vrijeme da se ovo maknulo. Nažalost i država je tu zakazala. Ovo se moglo davnih dana napraviti", poručio je Marijan Pavliček (HS), gradonačelnik Vukovara.

Među ubijenim redarstvenicima bio je i Josip Culej. Stevo, njegov brat, također hrvatski branitelj, dugo je čekao uklanjanje spomenika.

"Obitelji mrtvih i stradalih redarstvenika u Borovu selu, kojeg sam ja nazvao sjeme zla, njih 80 u Borovu selu da će biti mirniji, da upravo ne gledaju kolovođu i zlotvora u začecima", rekao je Stevo Culej, hrvatski branitelj.

Tijelo se nije nalazilo na groblju

Šoškoćanin je skončao nedugo nakon zločina u Borovu Selu pod nerazjašnjenim okolnostima. Spomenik je tada i podignut, 7 godina prije mirne reintegracije. A zanimljivo, njegovo tijelo, koje je pronađeno u Dunavu, nije na groblju gdje se nalazio mauzolej, nego u Srbiji.

Iako se nalazilo na groblju, ovo nije bila grobnica Vukašinu šoškočaninu, već veliko spomen obilježje. Jedan mauzolej gdje su bili ispisani hvalospjevi o Vukašinu Šoškočaninu, njegovi zločini i napadi na hrvatskoj zemlji. A taj je spomenik bio udaljen svega stotinjak metara zračne linije od spomenika pogibije 12 hrvatskih redarstvenika, koju je upravo on predvodio.

Uklonjen mauzolej Vukašinu Šoškoćaninu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U tekstu na spomeniku pisalo je "Borovo rođeno moje selo, srpske zastave visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje". Od danas se to više na tom mjestu neće moći pročitati.

"Hvala bogu da je došlo i to vrijeme da se ovaj spomenik odavde makne", rekao je Željko Miškulin iz Vukovara.

"Joj, mene to uopće ne zanima. Što se dešava po svijetu. Ja imam svojih briga i bolesti i šećera i tlaka, tako da mene to uopće ne zanima, što se tamo dešava", komentirala je Jelena iz Borova.

Branitelji smatraju da je spomenik uklonjen prekasno, jer mnoge su generacije u Borovu i Vukovaru, odrastale uz njega. No danas se ipak valja nadati da je, nakon 35 godina, za Vukovar ovo putokaz u život u miru i bez mržnje.