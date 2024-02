FOTO Maskirani muškarac napao SDP-ovce u Zadru: "Čovjek bez dostojanstva i skrivenog lica"

Uoči skupa u Zadru u petak nepoznati maskirani muškarac napao je SDP-ovce Danijela Radetu. Prolio ga je crnom tekućinom i pobjegao.

"Netom prije početka skupa Dostojanstvo, čovjek bez dostojanstva i skrivenog lica, zalio me kantom kemikalija. Nastavio sam dalje na skup koji sam i organizrao bez milimetra uzmaka. Neće me ovakvi spriječti da slobodno i javno govorim. Lice i robu ću oprati, ali ti obraz nećeš. Ipak, ne zamjeram mu ništa. Znam da je samo jadan i izmanipuliran", rekao je Daniel Radeta.

napad na SDP Foto: SDP

Pročitajte i ovo Tragedija Teška nesreća kod Sesveta: Autobus udario ženu, preminula je

"Zamjeram pak svima onima koji i dalje šute i ne čine ništa. Gradonačelniče, i ostale institucije, postavljam vam pitanje; što mi se to još u mom gradu treba dogoditi da bi vi konačno reagirali", pita se.

Nakon napada na skupu se obratio i Peđa Grbin.

"Ono što smo doživjeli je da je naš kolega Danijel Radeta prije 15 minuta doživio napad u samom centru Zadra od kukavice koja je sakrila svoje lice, koji ga je zalio kofom nekog smrada , ali to je to. To je jedino što kukavice mogu, sakriti se iza maske i bacati nešto na druge jer nemaju srama", rekao je.

Pročitajte i ovo AFERA NA GEODETSKOM FAKULTETU Policija upala u Ministarstvo kulture, procurilo jedno ime: "Danas su provedene samo hitne dokazne radnje"

Njihov kolega Željko Posavec dan je proveo na policiji jer je dobio prijetnje smrću, rekao je, a onda je usljedio i veli aplauz za stranačkog kolegu Radetu.

Ovo je jedan u nizu napada na Radetu, naime, nedavno je zbog jedne prijetnje, a kasnije i fizičkog napada, policija uhitila dva počinitelja.