Odustati nije bila opcija za Mary Novosel, aromaterapeutkinju i PR menadžericu, koju je njezin kućni ljubimac potaknuo da osmisli prirodan šampon za pse i mačke pod nazivom Shapello. Sa svojim proizvodom Mary je zaslužila mjesto u projektu ''Startaj Hrvatska''.

Iako rođena u Australiji, Mary je većinu svog života provela u Hrvatskoj i ako se nju pita – dom je tamo gdje je srce, a njezino je u Kloštar-Ivaniću. Upravo je tamo došla na ideju o kreiranju šampona za kućne ljubimce, sa zelenom glinom i aktivnim ugljenom kao glavnim sastojcima.

Da je kvalitetna kozmetika za četveronožne prijatelje tražen proizvod, zna i SPAR Hrvatska, koji je od Mary naručio 16 tisuća komada krutog i tekućeg šampona Shapello. Ta je narudžba otvorila novo poglavlje u životu ove hrabre žene koja je mnogo toga prošla da bi ostvarila svoj san.

Nakon završenog fakulteta novinarstva Mary je sreću pronašla u aromaterapiji

Mary je odmalena uz svoje roditelje bila vezana za prirodu. ''Moja mama bila je kuharica, otac je bio bravar i oboje su jako voljeli prirodu. Imali smo jednu knjigu po kojoj smo često znali raditi, to je bila knjiga za ljekovito bilje'', kazala je. Upravo je ta knjiga krila recept za prištiće kojim je Mary prvi put uspjela prirodom riješiti problem.

Nakon srednje škole Mary je upisala fakultet novinarstva jer je sanjala da postane novi Hemingway, no već nakon prvog novinarskog terena shvatila je da to nije tako lako.

''Često sam se pitala želim li uopće biti novinarka. Misliš si, možda ja nisam za to. Radila sam jedan intervju o školi aromaterapije, osjetila sam mirise s kojima sam se susretala kao djevojčica i to mi se na prvu učinilo kao znak da sam na dobrom putu.''

Uz novinarski posao Mary je završila školu aromaterapije, no prva je krema došla tek tri godine kasnije. ''Sastojci za prvu kremu doletjeli su mi kao ideje u glavu i složila sam kremicu za pelenski osip, za nećakinju svoje prijateljice. Nakon nekog vremena prijateljica mi je rekla da bih mogla od toga napraviti neki biznis'', prisjeća se Mary.

Iskorak u poduzetništvo nije prošao kako je očekivala

Iako je na prvu strahovala jer je smatrala da će im biti jako teško pronaći sastojke i da će se dosta teško probijati jer je prije deset godina bila drugačija poduzetnička klima, na kraju se ipak odvažila i počela planirati.

''Pozvala sam nekoliko prijateljica koje su mi bile dosta bliske na večeru. Tada sam prijateljicama na ploči prezentirala tu našu buduću tvrtku. Zamislila sam da nas pet bude u toj tvrtki, da svaka radi jedan segment koji najbolje zna i danas-sutra da pokrenemo Klub sretnih žena u kojem bi se žene družile, razmjenjivale recepte, neke nove tehnike opuštanja'', prisjeća se.

Odustati nije bila opcija

Od svih prijateljica– ona koja joj je biznis i predložila. ''Dvije novinarke u poduzetništvu, zvuči kao da će se brzo snaći, no nije to baš bilo tako.dok nismo znale kome se obratiti, na koji način, kako nešto osigurati i kako se naći u tom svijetu. I još milijun stvari koje smo naučile i platile.''

Svoje poduzetničko putovanje nastavila je ipak sama. ''Nisam odustala zato što volim taj posao, volim taj kontakt s prirodom, eterična ulja... Najviše volim kad iz ničega stvorim nešto'' priča Mary.

No od osobe s kojom je živjela nije dobila podršku koju je trebala. ''Tada sam bila udana i moj bivši muž često mi je znao reći: 'Kad će napokon prava zarada od toga?' Odlučila sam spakirati sve svoje kofere i vratila sam se doma, to jest k mami i tati. U to vrijeme htjela sam imati djecu, no, eto, nisu mi karte bile tako posložene. To je period mog života u kojem sam doživjela emotivni bankrot.''

Kad se vratila kući, Mary se počela sve više baviti prirodnim pripravcima i njihovom izradom, a vremena je našla i za svoju dugogodišnju želju. ''S mamom sam napisala kuharicu 'S placa na lice'. Radi se o spoju kuharice s prirodnim pripravcima, kao što su nekad kuhale naše bake.''

Luna i kreiranje Shapella

Kako bi što prije ponovno osjetila sreću, tata joj je nabavio najboljeg čovjekovog prijatelja – psa. ''Luna je u kuću došla kao mali terapijski pas. Tata me htio utješiti kad je vidio da sam tužna. Donio mi je Lunu jer je mislio da ću ja malo živnuti uz nju. Ja sam se s Lunom odmah skompala i postale smo zaista bliske. Može se reći da je ona preuvertira, jedna mala bebica dok ne dođe pravo dijete.''



Kako je Luna imala problema s alergijama, a Mary iskustva s izradom prirodnih pripravaka, odlučila je proizvesti šampon koji će joj ublažiti simptome. ''Primijetila sam da je Luna posljednjih godina alergična, pa smo radili neke pretrage. Pokazalo se da je alergična na gluten, pelud i na grinje. Htjela sam pomoći Luni i zato sam osmislila šampon čiji je pH prilagođen psima i mačkama, a najmanje šteti njezinoj dlaci.''

Baza šampona Shapello potpuno je prirodna, kao i sastojci zelene gline i aktivnog ugljena, koji dubinski čiste i detoksiciraju. Eterično ulje čajevca, cijenjeno u svijetu prije svega zbog svojih antibakterijskih svojstava, Shapellu daje i specifičan miris po svježe pokošenoj travi. Shapello ne sadržava sulfate, parabene, umjetna bojila niti mirise, stoga učestalo korištenje neće naštetiti koži, pa je moguće oprati šapice nakon svake šetnje.

''Shapello nije testiran na životinjama, nego na ljudima, na meni. Ja sam ta koja je prva probala oprati kosu u šamponu i mogu reći da sam bila oduševljena. Prvo pitanje mi je bilo: Jesam to zaista ja osmislila tako nešto dobro?'' govori Mary.

Startaj Hrvatska kao nagrada za trud

U Startaj Hrvatska prijavila se jer smatra da zaslužuje šansu. ''Često znam reći za neke ljude: 'Ma on je dobar čovjek, samo mu treba dati šansu.' Sad to isto govorim i za sebe. Prijavila sam se na Startaj Hrvatska zato što želim šansu.''

Shapello se sada nalazi u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama, na 51 lokaciji diljem Hrvatske. ''Straha će uvijek biti, ali možda neće više biti šanse. Ovo je moja šansa, ja sam je zgrabila odvažno i hrabro i više se ničega ne bojim zato što vjerujem u svoj proizvod. Uzbuđena sam. Poseban je to osjećaj kad staviš svoj proizvod prvi put na policu tako velikog trgovačkog lanca. Napokon će cijela Hrvatska vidjeti moj višegodišnji trud i rad, nešto za što sam se zalagala i nadam se da će se proizvod dobro prodavati'', rekla je Mary.

