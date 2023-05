Međunarodni je praznik rada, a tim povodom predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na sindikalnom skupu u Tvornici kulture u Zagrebu. Odgovarajući na novinarska pitanja prisjetio se i svojeg prvog posla te otkrio da baš i nije bio dobro iskustvo.

Strani radnici u Hrvatskoj moraju imati ista prava kao i hrvatski radnici, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović u izjavi za medije nakon sudjelovanja na sindikalnom skupu povodom Praznika rada u Tvornici kulture u Zagrebu u Zagrebu gdje je stigao nakon sudjelovanja na obilježavanju operacije Bljesak u Okučanima.



Komentirao je aktualne teme, a potaknut novinarskim pitanjem otkrio je i koji je bio njegov prvi posao te da nije imao baš dobro iskustvo s prvim poslodavcem.

''Šmirglao sam ogradu na Krku, to je posao, krvave ruke sam imao nakon toga, stari me je oženio, potplatio me, bio je loš poslodavac'', kazao je kroz smijeh, te dodao da je prvi ''pravi'' posao bio kroz učenički servis u nekoj od gradskih firmi.