Omiljena meta predsjednika ministar obrane Mario Banožić i ovaj je put dobio svoje, s porukom kako mu se sprema kazneni progon. Ima li nade da se apsurdni odnos vrhovnog zapovjednika vojske i ministra obrane relaksira?

Reporterka Dnevnika Nova TV Paula Klaić Saulačić razgovarala je s ministrom obrane Marijom Banožićem.

Do kada ovo sve skupa s predjsenikom može trajati? Gledamo kako prepirke ne prestaju, vaš odnos je dosta težak. To šalje jednu potpuno krivu sliku države, na kraju i čanice NATO-a.

"Prije svega, iskosristit ću ovaj trenutak da čestitam svm braniteljicama i braniteljima koji su bili sudjelovali u oslobađanju juga Hrvatske i time dali jednu nadu da će se to dogiditi i s ostalim dijelovima države. Oni su najavili sve ono što se dogodilo u Oluji i Bljesku", rekao je Banožić za Dnevnik Nove TV.

Opet imamo situaciju da imamo važnu obljetnicu, da se događaju ovakve stvari da vrhovni zapovjednik nije pozvan kako ne bi došlo do politizacije, a politizacija se dogodila.

"Politizacija se dogodila upravo s Pantovčaka. Kod mene su stvari vrlo jednostavne. Dođe zahtjev, damo podršku, razgovaramo s braniteljima do zadnjeg dana, što treba učiniti. Nikada ni u jednom trenu nisam rekao da predsjednik ne treba doći na ijedan događaj", istaknuo je Banožić.

Je li Vama onda da ga županija nije pozvala?

"On je meni ne jednom nego nekoliko puta zabranio događaj, zabranio govor, ali ostavimo to po strani. Govorimo o provođenju zakona, kada se izdaju naredbe načelniku glavnog stožera koje nisu utemeljene zakonom onda one kasnije rezultiraju sa nizom problema koji se prikazuju da je to riječ o ministarstvu obrane , ali s obzirom na današnji dan, s obzirom na branitelje, ja uistinu izbjegavam govoriti o ovoj temi", rekao je Banožić.

Branitelji su i ti koji su spomenuli da misle da je predsjendik trebao biti pozvan.

"S događaja kao što je jučer u Gospiću, kao što je danas, poslane su poruke,. Te poruke prije svega su podsjetnik na vrijeme Domovinskog rata, ali isto tako poruke, ako kažeš da nećeš održati događaj, mislim da je jasna poruka hrvatskim braniteljima", dodao je.

Je li vrijeme da vi sjednete za stol i da se dogovorite, da porazgovarate, da ovaj odnos prestane, da riješite stvari koje zajedno morate riješiti, jer cijeli sustav pati zbog toga?

"Ja mislim da ste propustili niz mojih izajva u kojima sam ja govorio unatoč tome što me vrijeđa osobno, da sjedne i da razgovaramo", rekao je Banožić.

Iz Ureda predsjednika oštro o Banožiću: "Ovakav ministrov nerad i bezobrazluk potvrđuje da nije dostojan biti ministar obrane"

Šef Odbora za obranu uzvratio Banožiću: "Vi ste generator onoga što je loše u okviru ZTC-a"

A kada ćete, jeste ga pozvali?

"Ja sam to učinio već najamenje desetak puta i to u javnom nastupu, unatoč tome što me vrijeđa. Tako da vas molim, evo, možete slobodno pustiti moje izjave od prije, nek se to pokaže, nek on pokaže svoju jednu gdje me nije uvrijedio na osobnoj razini, jer nema nijedne druge osnove činiti i onda mi izmišlja nekakve tamo kaznene postupke, ali proći će i to vrijeme", kazao je Banožić.

Upravo to, spominje istragu, da ste opstruirali kolegice. Postoji li istraga? Jeste li Uskoku dali iskaz?

"Nisam dao Uskoku iskaz i nema potrebe za istragu. Što ja dovdim u pitanje, a to je način provođenja pečačenja, a ne to da li je u prostoru trebala biti nezakonita osoba ili ne. Tada su već postupke vodili DORH u korist Republike Hrvatske, s ciljem nelegalnog najmoprimca na koji način ga iseliti, da to bude zakonito i da nema posljedice za državu. To je bio i moj stav što se tiče tog kolegija i sastanka. Mislim da sam to jasno komunicirao u javnosti ako netko ima potrebu još razgovarati od institucija ja ću se rado odazvati", zaključio je Banožić.

