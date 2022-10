Predsjednik Zoran Milanović trebao je danas dodijeliti činove poručnika, ali to nije učinio zbog, kako stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika, "zbog neodgovornosti ministra obrane" Marija Banožića.

Predsjednik Zoran Milanović danas je na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" trebao dodijeliti činove poručnika kadetima 15. i 16. naraštaja Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje Kadetske bojne "Predrag Matanović". Međutim, svečana dodjela je otkazana zbog, tvrde iz Ureda predsjednika, ministra obrane.

"Glavni stožer OSRH morao je jučer, u srijedu 26. listopada, otkazati dodjelu činova budući da je ministar obrane Mario Banožić, bez objašnjenja i bez razloga, čekao čak 15 dana da prijedlog za dodjelu činova uputi Predsjedniku Republike na potpis", stoji u priopćenju Ureda predsjednika Republike.

Navode da je prijedlog Banožiću upućen još 11. listopada, a da je on tek jučer Milanoviću prijedlog poslao na potpis. On je to učinio jutros te je o tome odmah obaviješten i Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske.

"Zašto je ministru obrane Mariju Banožiću trebalo 15 dana da potpiše prijedlog za dodjelu činova morat će on sam objasniti, pogotovo što mu to nije prvi put, ali takav ministrov nerad i bezobrazluk samo potvrđuje iznova kako nije dostojan obnašati dužnost ministra obrane jer šteti OSRH", stoji u priopćenju.

"Ministar Banožić ima vremena za svog stranačkog prijatelja, kojega je na nezakonit način ugurao u Ratnu školu, ali nema vremena za brigu o časnim i vrijednim pripadnicima OSRH koji su samo svojim znanjem, zalaganjem i trudom stekli činove. Ministar obrane je i u ovom slučaju omalovažio i uvrijedio pripadnike OSRH, ali i njihove obitelji koje su bile pozvane na svečanost dodjele činova", napisali su iz Ureda predsjednika RH.