EKSKLUZIVNO Imamo poruke koje je Marijana Seifert slala prijateljici prije nestanka: "Doslovno mi je reka da može inscenirat da me nema više"

DNEVNIK.hr u posjedu je poruka nestale Marijane Seifert koje je razmjenjivala s prijateljicom, a iz kojih je vidljivo da se bojala za svoj život što joj je ponovila u više navrata.



"Doslovno mi je reka da može incenirat da sam napravila neko sranje i da me nema više"; "Samo se bojin da mi ne inceniraju nešto kako mi je prijetio", neke su od poruka koje je Marijana Seifert poslala prijateljici u mjesecima prije nestanka.

Marijana Seifert - poruka (Foto: DNEVNIK.hr)



Marijana Seifert, rođena Kovačević, pobjednica regionalnog Big Brothera, nestala je 27. travnja prošle godine u Zagrebu, a njezine osobne stvari – mobitel i torbica pronađeni su na Mostu mladosti. Policija je potragu, upravo zbog tih stvari, vrlo brzo usmjerila prema Savi. Međutim, Marijana do danas nije pronađena, ni živa ni mrtva. Oproštajne poruke također nema.



Njezini prijatelji i obitelj i dalje se pitaju: gdje je Marijana? Što joj se dogodilo? Vidljivih pomaka u policijskoj istrazi za sada nema, bar za njih ne znaju Marijanini najbliži. No, teško im je prihvatiti da je sama odlučila skončati u rijeci, i to nakon što se vratila iz izlaska i ušla u stan u kojem je živjela sa suprugom i dvoje djece.

"Osjećam se ugušeno i ucijenjeno, plače mi se..."

Stupili smo u kontakt s njezinom prijateljicom koja je odlučila s javnošću podijeliti poruke koje joj je Marijana slala, ali pod uvjetom da joj ne otkrijemo identitet. Jer, i ona se boji…



Ne vjeruje da je Marijana sama otišla na most, no zna da je strahovala da bi joj se nešto loše moglo dogoditi jer joj je to u višemjesečnoj gotovo svakodnevnoj komunikaciji ponovila nekoliko puta.



Marijana i njezin suprug Karlo Seifert odlučili su se razvesti, bilo je tu karakternih neslaganja, financijskih problema... A ona se o problemima u braku povjeravala bliskim osobama pa tako i prijateljici s kojom se dopisivala i 25. veljače 2022. godine, dakle dva mjeseca prije nestanka. Na prijateljičino pitanje kakav je prema njoj, misleći na supruga, Marijana odgovara:



"Ok je, al osjećam se ugušeno i ucijenjeno, plače mi se. Bojin se na šta je još spreman. Ne virujen mu."

"Doslovno mi je reka da može incenirat da sam napravila neko sranje i da me nema više."

Marijana Seifert - poruka (Foto: DNEVNIK.hr)



Na kraju zaključuje da joj je bilo bolje dok su ona i kći iz prvog braka bile same.

Komunikacija se nastavlja i idući dan, 26. veljače, a Marijana je o suprugu napisala:



"Provala sam bit mirna, samo me provocira. Moram nać posa, skupit pare, prodat stvari i spašavat živu glavu. Samo se bojin da mi ne inceniraju nešto kako mi je prijetio."

"Napisao mi je da san luda i da slobodno tražim rastavu jer ne može on sa mnom. Sa mnom???", pisala je Marijana 7. ožujka 2022. godine.

Marijana Seifert - poruka Foto: DNEVNIK.hr



Prijateljica s kojom je razmjenjivala ove poruke kaže nam kako bi trebale biti dostupne i policiji jer imaju Marijanin mobitel. S njom su također obavili razgovor odmah nakon nestanka.

"Takva sigurno nije mogla doći do mosta"

"Ne vjerujem da je Marijana u Savi. Iz više razloga. Ona je nakon smjene na poslu koja joj je završila u 15 sati ostala na kavi u obližnjem kafiću s društvom. Suprugu je rekla da će raditi dvije smjene. Sve se pretvorilo u cjelovečernje druženje uz alkohol, a Marijanu je jedan dečko dopratio u taksiju do ulaza u njezinu zgradu, oko 3 ujutro jer nije mogla sama niti u auto. Ono što sigurno znam je da bi Marijana, kad bi popila, bila potpuno bespomoćna, gubi ravnotežu, izgubi se… Takva sigurno nije mogla doći do mosta i to je osnovni razlog zašto mi je teško vjerovati da se bacila u Savu“, uvjerena je Marijanina prijateljica.



Međutim, nadzorne kamere koje se nalaze na zgradi i oko nje u kojoj su Seifertovi stanovali, pokazale su da je Marijana u neko doba noći ipak sama izašla iz zgrade. Roditeljima nisu pokazali snimku, ali im je policija opisala što se na kamerama vidi.



"...da je prošla sama, da nitko nije izišao za njom iz zgrade niti da ju je itko pratio. Da nisu gledali samo taj moment već da su gledali i prije njenog izlaska, pola sata otkad je ona ušla i poslije da su držali još sat vremena da vide da ne bi tko za njom došao, da nije nitko za njom došao. U to gluho doba noći da nije bilo nikoga na ulici, da je sama išla s torbicom preko ramena", rekao je otac nestale Marijane Ivo Kovačević za Provjereno prošle godine. On je u međuvremenu preminuo ne saznavši što mu je bilo s kćeri.



Svjedokinja s kojom je Marijana bila te večeri potvrdila je da je Marijana bila prilično pod utjecajem alkohola, ali i da je rekla da se boji ići doma. U neko doba večeri dobila je poruku od supruga koju im je pročitala.



"U poruci je pisalo da, naravno, ima pravo popiti kavu gdje hoće i s kim hoće i koliko hoće i da mu je žao zbog njegove reakcije, ali ja ne znam koja je bila reakcija. Nakon što je odgovorila samo na to 'hvala ti', dobiva njegov poziv negdje oko pola tri u noći. I kad se javila na telefon, cijelo vrijeme je spominjala da je pusti na miru. Pitala ga je gdje je on bio kad je njoj trebalo i to je spomenula nekoliko puta i rekla da ju pusti na miru i da ona neće doći doma, da se boji. Počela je plakati i poklopila slušalicu. Nije rekla čega se boji, bila je u jako alkoholiziranom stanju", prisjetila se svjedokinja u emisiji Provjereno.



Marijanina prijateljica svjedoči da joj je više puta ponovila da se boji i da to više ne može izdržati.



"Marijani je bilo jako teško. U mjesecima prije nestanka intenzivno smo bile u kontaktu. Govorila je o razvodu, ali bojala se da će joj uzeti dijete koje ima s Karlom. Govorila je da više ne može, da su joj uništili odnose sa svima – obitelji, prijateljima, da se njegovi roditelji miješaju u brak. Govorila mi je da se boji i da više ne može tako živjeti. Stalno se borila protiv svoje prošlosti koja ju je pratila pa je pokušavala spasiti treći brak. Imala je veliko srce i dušu, ali, nažalost, bila je najgori neprijatelj samoj sebi“, rekla nam je Marijanina prijateljica priznajući da je ipak bila „malo depresivna“ zbog svega.

Potraga za Marijanom Seifert (Foto: Goran Mehkek/Cropix)

Suprug ne želi komentirati poruke

Kontaktirali smo i Marijaninog supruga, Karla Seiferta, u vezi poruka, međutim rekao nam je da nema nikakvih komentara za medije.



Marijanina sestra, Maja Kovačević, nedavno je javnost šokirala izjavom da je dobila anonimnu dojavu da je ubijena i zakopana na Sljemenu. Policija je odmah odgovorila poručivši da su poduzeli sve radnje i alate koji se koriste u traganju za nestalim osobama te da je provedena pretraga terena, uključujući i korito Save, pregledane su nadzorne kamere na lokacijama na kojima se kretala, obavljeni razgovori sa svim osobama za koje je postojala mogućnost da raspolažu saznanjima o nestaloj Marijani Seifert. Pregledavali su njezine životne navike, kretanja i ostale bitne činjenice…



A nakon više od 16 mjeseci od nestanka i dalje nikakvog opipljivog dokaza. Osim stvari na mostu i snimke kamera koje pokazuju da je Marijana sama izašla iz stana.



"Zašto njezinoj obitelji nisu pokazali snimke? Ona je bila nečija majka, dijete, sestra… Zašto oni ne bi mogli vidjeti snimke ako se na njima vidi samo kako hoda?", pita prijateljica nestale Marijane koja se teško miri s okolnostima njezinog nestanka.

Policiji smo poslali novi upit, međutim, odgovor još nismo dobili.

Marijanina majka pisala policiji: "Razočarana sam postupkom policije"

Na godišnjicu nestanka Marijane Seifert, 27. travnja ove godine, njezina majka, Gordana Kovačević uputila je pismo policiji izražavajući svoje nezadovoljstvo istragom kao i njihovim postupcima. Policija, kaže, nije pristupila slučaju kako je trebala.

"Neke informacije nisu htjeli ni slušati. Zašto nitko nije bio na poligrafu? Bar koliko ja znam. Zatražili smo uvid u nadzorne kamere od te kobne noći koje su snimile Marijanu iako su nam rekli da ih ne možemo vidjeti dok istraga traje. Ne vjerujem da se ubila. Svoju kćer je voljela više od svega. Na pola puta do mosta s kojeg je navodno skočila živi joj sestra... Sve to nema nikakvog smisla. Ne možemo se pomiriti s tim", rekla nam je kroz suze u srijedu u telefonskom razgovoru Marijanina majka.

Kaže da je Marijana bila u lošim odnosima s muževom stranom obitelji.

"Kad smo se vidjeli za Uskrs obiteljski bila je vesela, raspoložena i rekla mi je da radi na tome da sačuva brak. Iako je suprugu par dana kasnije rekla da želi razvod. No, meni nije govorila o problemima u braku jer je oca i mene htjela zaštititi, da mislimo da je sretna", ispričala je majka i za kraj poručila: "Molim boga da nam da istinu i da nađemo Marijanu. U sudstvo i policiju više ne vjerujem."

Njezino pismo policiji prenosimo u cijelosti

"Poštovana policijo,



Danas je točno godinu dana od kada je moja kćer Marijana Seifert nestala. Razočarana sam postupkom policije prema meni, majci nestale Marijane, a također i prema samom slučaju.

Od samog početka policija nije postupaka u tom slučaju kako bi trebala postupati, s obzirom na sve informacije koje su dobili, a neke uopće nisu htjeli slušati.

Čujem da je istraga o nestanku moje kćeri završena pa u tom slučaju od vas policije zahtijevam da mi se dopuste na uvid kamere o kobnoj noći kada je moja kćer nestala. Radi se o tri kamere, od izlaska moje kćer iz zgrade stanovanja pa do Mosta mladosti."

Pismo Gordane Kovačević (Foto: DNEVNIK.hr)