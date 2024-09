Stručnjakinja o burnoj debati Trumpa i Harris: Jasno rekla tko je pobijedio i otkrila zanimljiv detalj

Marijana Grbeša-Zenzerović sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti jasno je odgovorila na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac o tome tko je pobijedio u debati Donalda Trumpa i Kamale Harris.

"Kamala Harris. Sudeći prema većini komentara iz medija, ali i komentarima onih koji su pratili, pa čak i onih neodlučnih, odnosno nezavisnih, čiji su komentari o ovim izborima najzanimljiviji i čiji će glas presuditi izbore", ustvrdila je Grbeša-Zenzerović.

"Bila je jako dobro pripremljena, uvjerljiva, pokretnija. Zaključak ljudi koji su otvoreni za obje strane jest da je bila ozbiljnija i, ono što je za nju veliki kompliment jer joj se to dosad računalo kao minus, da je izgledala vrlo predsjednički", dodala je.

U prilog tome ide i činjenica da je Trumpu sklon medij Fox zaključio da bivši predsjednik nije pobijedio.

"Rekli su da je debata bila izjednačena, ali jasno je zapravo da Trump nije briljirao. Zanimljiv je još jedan detalj – Trump je navodno nakon debate otišao u novinarsku sobu, što se inače ne radi ako ste pobijedili. To obično rade manji kandidati ili oni koji misle da nisu bili baš dobri", pojasnila je Grbeša-Zenzerović.

"Trump je svojim stilom i vraćanjem na anegdotalne dezinformacije odbio nezavisne birače. U tom je kontekst Kamala Harris izgledala puno ozbiljnije", rekla je.

Međutim, laži su se mogle čuti s obje strane.

"Nekoliko televizijskih kuća uživo je provjeravalo činjenice. Bilo je dosta teza koje nisu točne ili su poluinformacije", napomenula je stručnjakinja.

"Ključna je stvar da o pobjedi na kraju odlučuje nekoliko država i u njima su oni više-manje izjednačeni. S tim da treba uzeti u obzir da su ankete podcijenile Trumpa 2016. godine, ali su podcijenile i Baracka Obamu. Tako da je priča zaista vrlo neizvjesna", dodala je.

Pobjeda Harris, zaključila je, bila bi povijesna.

"Da žena, i to još žena koja nije bijela, postane predsjednica – to bi bio šok, ali i velik iskorak za Ameriku. Zanimljivo je da ona ne stavlja u prvi plan da je žena, što je radila Hillary Clinton. Ne bavi se ni svojom bojom kože i mislim da je to dobra strateška odluka njezina tima", zaključila je.

Pročitajte i ovo Apokaliptični prizori Hrvatskoj prijeti nedostatak namirnice koju svaki dan koristimo: "Imamo katastrofalnu situaciju, to bi mogao biti kraj"

Pročitajte i ovo Stigla reakcija Kremlja Američka odluka mogla bi sve promijeniti, Rusi u strahu: "Zapad će dopustiti i napade na Moskvu"

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.