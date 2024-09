Američka odluka mogla bi sve promijeniti, Rusi u strahu: "Zapad će dopustiti i napade na Moskvu"

Predsjednik SAD-a Joe Biden dao je naslutiti da bi Washington mogao ukinuti ograničenja Ukrajini za upotrebu američkih dalekometnih projektila protiv ciljeva na ruskom teritoriju. Time bi se ispunili višemjesečni zahtjevi Ukrajine za ublažavanjem ograničenja na američko oružje jer im ona otežavaju obranu od ruske invazije.

Američki šef diplomacije Antony Blinken u srijedu boravi u Kijevu i postavlja se pitanje hoće li tijekom njegovog posjeta Ukrajini biti objavljena odluka o ublažavanju. S Blinkenom je i britanski ministar vanjskih poslova David Lammy, a u Ukrajinu je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Rusija je već reagirala na mogućnost da SAD dozvoli Ukrajincima korištenje dalekometnog oružja za gađanje ciljeva u Rusiji. Najavljen je "primjeren odgovor", a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da se čini da je Washington već donio odluku.

Blinken je rekao da od Volodimira Zelenskog i drugih dužnosnika želi čuti koji su ciljevi Kijeva u ratu i što Washington može učiniti da pomogne u njihovom ostvarenju. Zelenski moli Zapad za isporuku projektila većeg dometa i ukidanje ograničenja na njihovu upotrebu da bi Ukrajina gađala ciljeve poput vojnih aerodroma duboko u ruskom teritoriju.

The US is ready to allow Ukraine to strike Russia with long-range missiles



Ukraine's years-long campaign to lift restrictions on the use of Western weapons may be close to success.



The US is ready to allow Ukraine to strike Russia with ATACMS missiles. This, Axios political… pic.twitter.com/BcPunaKtns