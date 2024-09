Naš turistički biser muči muku s gužvama u prometu, oporba krivi gradonačelnika: "To je posljedica njegova nerada, ta mu tema nije previše seksi"

U Dubrovniku je u utorak sve stajalo. Promet gradom bio je gotovo paraliziran od 15 do 18 sati. Stajali su osobni automobili, autobusi, taksiji, a hitna služba jedva je prolazila.

"A gužva, bilo je najbolje ostati na poslu jučer pa čekati početi raditi jutros. Nešto treba napraviti, a to trebaju stručnjaci riješiti", rekao je Perica.

Perica Foto: DNEVNIK.hr

"Treba smanjiti broj automobila, treba napraviti dvosmjerni trak s Ilijine glavice do pizzerije Tabasco, napraviti kružni tok i tu će se rasteretiti puno toga", rekao je Miro.

Iz ureda gradonačelnika dan nakon kolapsa otkrivaju brojke, gotovo 30 tisuća vozila prošlo je Ilijinom glavicom i tu se, kažu, krije odgovor na pitanje zašto je došlo do tolike gužve.



"Ne možemo u ovom trenutku reći da postoji neki točan krivac. Ljudi su iz sebi poznatih razloga odlučili doći u grad, dogodilo se da su odlučili doći u istom satnom režimu. Najveći broj tih vozila imao je registarsku oznaku DU. Ako se ovako nastavi povećavati broj vozila u gradu Dubrovniku, doslovce više nećemo moći koristiti naše prometnice", poručio je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika Foto: DNEVNIK.hr



Prometnim redarima u pomoć su pristigli i policijski službenici.



"Najveći dio policijskih službenika bio je koncentriran na dio Ilijine glavice. Imali smo oko deset policijskih službenika koji su fizički regulirali promet, a pripomogli su nam i iz drugih policijskih postaja", rekao je Andrija Margeta, načelnik postaje PP Dubrovnik.



U srijedu u 13:30 ugasili su se semafori. Prometni redari i policija fizički su upravljali prometom, no ponovno je nastala gužva.



Iz političke oporbe zbog prometnog kolapsa oštra kritika gradonačelniku.



"Kao prvo, kaos i to je rezultat gradonačelnikova nerada u posljednjih osam godina. I sad se samo pitam je li kod gradonačelnika pitanje lukavosti ili gluposti. Jer ste vi jako lukavi ako ne želite rješavati probleme prometne infrastrukture jer nije previše seksi ta tema, tj. rješenje i PR menadžment to ne može lijepo upakirati ili je stvar gluposti pa ne možete vidjeti kakve probleme ima Dubrovnik", rekla je Anita Bonačić Obradović.

Kolaps u Dubrovniku - 1 Foto: DNEVNIK.hr



Gradonačelnik dugoročno rješenje vidi u sustavu Park'n'Ride, parkiralištu za tisuću vozila nadomak Dubrovnika, odakle bi se posjetitelji javnim prijevozom prevozili do povijesne jezgre.

"Prva faza bit će 450 parkirališnih mjesta, u idućoj godini počinjemo s gradnjom i krajem godine nadam se da će prvi Park'n'Ride sustav grada Dubrovnika biti završen", rekao je Franković.

Pa iako je gradonačelnik do jučer govorio kako je na ulicama prevelik broj taksista koji želi smanjiti uvođenjem novog prometnog režima tijekom ljeta, čini se kako i u rujnu, izvan glavne turističke sezone, ima problema kojima se pravi uzrok tek treba utvrditi.

