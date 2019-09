Ljubav ne poznaje ni granice ni godine. Dokaz tome su Marija, od milja zvana Marika, Kordiš iz Železne Gore i Josip Čajić iz Švedske, inače dalmatinskih korijena. Marija je navršila 57 godina, a Josip 65 godina. Upoznali su se preko društvene mreže Facebook.

Prvi korak napravio je Josip koji je Mariji poslao zahtjev za prijateljstvo. No, onda je na nekoliko mjeseci sve stalo, sve dok Marija nije prihvatila njegov zahtjev za prijateljstvo. Poruka po poruka i razgovor po razgovor, prerasli su u intenzivno dopisivanje iz kojeg se rodila velika ljubav kojoj se nisu nadali ni u najluđim snovima.

"Na Facebooku mi se sasvim slučajno pojavio profil Marije te sam joj poslao zahtjev za prijateljstvo. Rekao sam 'bit ćeš moja ili ničija', i tako je naposljetku i bilo", kazao je Josip prisjećajući se početaka njihove veze u prisustvu svoje životne družice Marije. "Kroz dopisivanje smo se jako zbližili, kao da smo se cijeli život znali", dodao je.

"Prvo mi je poslao balone prijateljstva, potom jedna plavu ružu, a nakon toga mi je u šali zaželio sretnu berbu kukuruza, pošto smo taj dan imali berbu", kazala je Marija. "Navigacija me dovela do škole u Prekopi i dalje nisam znao. Tada sam za pomoć upitao jednu mještanku koja je, srećom, poznavala Mariju te mi je pomogla. Rekla je 'vozite za mnom' i dovela me do dvorišta kuće u kojoj živi Marija. Toj sam gospođi dužan piće ili kavu", kazao je Josip.

Prvi susret u Međimurju pun emocija

Sve se vrlo brzo događalo. Prvo su se vidjeli preko videopoziva nekoliko puta, a zatim je Josip odlučio doći u Međimurje kako bi se napokon uživo mogao upoznati sa svojom Marijom. Prvi susret bio je u Železnoj Gori u dvorištu Marijine obiteljske kuće te je bio prepun pozitivnih emocija, pišu Međimurske novine.

Odmah su pali jedan drugome u zagrljaj i tako je počela njihova ljubavna priča. Josip je Mariju opisao kao osobu za poželjeti imati pri sebi, i u dobru i u zlu. Marija za Josipa kaže da imaju sličan karakter i isti pogled na život. Zato su se tako brzo spojili. "Oboje smo zaslužili jedno drugo te da ostatak svog života provedemo u blagoslovu naše ljubavi", naglasio je ovaj sretno zaljubljeni par.

Marija je radila kao švelja u jednoj od najpoznatijih međimurskih tvornica iz prošlog doba, a zadnjih nekoliko godina s preminulim je suprugom obrađivala vinograd. Zbog bolesti, odnosno bolnih kukova i velikog obujma poslova vinograde je prepustila svojoj djeci. U štrigovskom je kraju svi znaju kao veselu, pozitivnu i društvenu osobu. S druge strane, Josip je više od 30 godina živio i radio u Švedskoj u gradu Trelleborg, nedaleko od grada Malmo. Inače je po struci ekonomist. Radio je puno različitih poslova, od komercijalnih poslova do posla kućnog majstora.

"Ako usporedimo Hrvatsku i Švedsku to su dva različita svijeta. Ponajprije u mentalitetu. Uvijek kada se vratim nazad u Hrvatsku, teško mi se ovdje asimilirati s ljudima. Drugačiji je odgoj djece pa do odraslih ljudi. Ne možemo generalizirati, ja sam uvijek optimist u životu, da će biti bolje, to je moje geslo. Ovdje moramo poraditi na tome da ne upiramo prst u susjeda i smatrati se idealnim. Prvo treba poraditi na sebi da bi nam bilo bolje", smatra Josip.

Zajedno odlaze u Švedsku

Marija iz prijašnjeg braka ima dvoje djece te unuke, isto kao i Josip. Djeca su njihove nove partnere prihvatili i nemaju ništa protiv ljubavne veze koju su započeli. Josipov sin Igor također živi u Međimurju, točnije u Čakovcu gdje je trener košarke. Oženjen je za Međimurku Katarinu, stoga je Josip već prije nekoliko puta posjetio Međimurje, no nikad dio u kojem živi Marija.

"Ostao sam 'paf' kad sam vidio ovaj dio Međimurja. Većinom sam se vozio državnom cestom od Čakovca do Murskog Središća i krajolik me na toj dionici nije pretjerano impresionirao. Nisam ni zamišljao da bi ovdje, među bregima, moglo biti ovako lijepo", kazao je Josip, kojeg je Marija provozala u razgled znamenitosti te po najznačajnijim turističkim punktovima u bregovitom Međimurju.

Josip je s Marijom odlučio sredinom listopada zajedno otići put sjevera, prema Švedskoj. Marija pomalo osjeća strah zbog nove okoline u kojoj će živjeti pošto uopće ne poznaje jezik, no uz pomoć svog partnera sve će moguće probleme i prepreke prevazići. Putovanje do tamo traje oko 15-ak sati. U Švedskoj će ostati do proljeća iduće godine, kada se vraćaju u Rovinj gdje Josip ima kuću te potom naravno u posjet u Marijino rodno Međimurje.