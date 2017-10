Šestomjesečna Tea, koja boluje od spinalne mišićne atrofije, danas je napokon dobila prvu dozu posebno skupog lijeka. Djevojčica se za sada osjeća dobro.

"Kad je došla ujutro kutijica s lijekom, kad sam ju vidjela, odmah sam se rasplakala od sreće jer je to značilo da je stvarno to to!", rekla je za Novu TV presretna mama Ivona Matijević.

"640 tisuća kuna je jedna ampula, a učinak se tek može procijenti tek nakon 6 doza", pojasnio je Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb.

"Vjerujemo struci da će pomoći malenoj djevojčici. Inače, odluka o davanju lijeka ide na teret bolničkog limita, ministar Kujundžić je upoznat sa svime", ističe Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb.

Podsjetimo, malena Tea bila je prvi kandidat za primanje lijeka kojeg nema u Hrvatskoj. Zbog toga je Ministarstvo zdravstva osnovalo Povjerenstvo koje je na temelju medicinskih indikacija donijelo odluku da se lijek kupi.