Grad Makarska već neko vrijeme bori se s čistoćom. Navodno, ove godine stanje sa smećem u gradu je alarmantno.

Najgore je na gradskoj plaži gdje je smanjen broj kanti za otpatke. No, sve to ne znači da su makarske službe zakazale, već da ih je nedovoljno. Grad čiste i vatrogasci, pripadnici JVP-a i DVD-a Makarska, ali sve to nije dosta.

Još u travnju prezentiran je novi plan prema kojem je smanjen broj malih kanti, prikuplja se otpad iz ugostiteljskih objekata, povećao se broj pometača...

No, smanjenje kanti rezultiralo je kaosom i smeće se odlaže gdje god se stigne te plaža izgleda kao veliko smetlište.

Gradonačelnik Zoran Paunović tvrdi da se grad redovito čisti i pere, a što se tiče smanjenja kanti, rekao je da je to EU direktiva.

Njih autobus samo iskrca

"Ljudi se moraju brinuti o svom otpadu i neka svatko svoje smeće nosi sa sobom doma. Sve te vreće smeća pored kanti za otpatke, ostavljaju ljudi koji dolaze na jednodnevne izlete u Makarsku iz BiH. Njih autobus samo iskrca, oni na plaži jedu i peku roštilj i ostave samo smeće, a od njih nema zarade", rekao je Paunović za Slobodnu Dalmaciju, dodavši da djelatnici Komunalca isprazne kante u 8 sati, a onda su već pune u 9:30.