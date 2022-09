Mito za oslobađajuću presudu uhićena šibenska sutkinja Maja Šupe navodno je dobila u dva navrata. Uhićeni su i poduzetnik Blaž Petrović te odvjetnik Branimir Zmijanović.

Koruptivni trio - sutkinja, poduzetnik i odvjetnik, za koje se sumnja u primanje i davanje mita, u pritvoru je. USKOK je zatražio istražni zatvor.

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič o tome je razgovarao s odvjetnikom Blaža Petrovića, Vinkom Ljubičićem.

Petrovića se optužuje da je fiktivnim ugovorom o kupnji nekretnine zapravo dao mito.

Ljubičić navodi da je ročište o istražnom zatvoru još uvijek u tijeku.

"Osumnjičeni i njihovi branitelji su dali razloge zašto nema uvjeta za određivanje istražnog zatvora", rekao je.

"U odnosu na gospodina Petrovića zastupnik optužbe je predložio istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja istrage i ponavljanja djela", dodao je.

Svjedoci "inicirali" istragu?

Navodi kako nema govora o tome da bi Petrović ometao istragu, kao niti pokušaju utjecaja na svjedoke za koje dodaje - da su, na neki način, inicirali ovu istragu.

"To su ljudi koji su bili u prijateljskim odnosima s Petrovićem da bi u posljednjim godinama došlo do međusobnog sukoba interesa, nekoliko parnica u kojima je Petrović uspio i to je razlog zbog čega su ovi svjedoci inicijator ovog postupka", objasnio je Ljubičić.

Kaže da je Petrović danas odgovarao na pitanja istražitelja i uvjerljivo pokazao kako nema veze s onim što mu se stavlja na teret.

Iznio obranu

"Odgovarao je na sva moguća pitanja, uvjerljivo je pokazao da nema nikakve veze s ovim kaznenim djelom počinjenim 2013. godine. Je li moguće da otad do danas nitko nije imao nikakve informacije o tome?", pita se Ljubičić.

Kaže kako se ne radi o politički motiviranom procesu. "To je isključivo motiviran proces po mišljenju Blaža Petrovića radi toga što je u pitanju određena materijalna ucjena Petrovića", rekao je Ljubičić.

"Blaž Petrović nema nikakve veze s fiktivnim ugovorom. 9000 eura se nigdje ne spominje, odnosno nije nigdje dokazano", kazao je.

"Što se tiče drugog razloga za određivanje istražnog zatvora - Blaž Petrović nikad nije osuđivan. On je nedužna osoba, svi postupci koji su bili protiv njega i završeni bili su oslobađajući, ne znam tko mu smješta", zaključio je Ljubičić.

