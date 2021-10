Zagrebačka poduzetnica Maja Fertalić zrači onom pozitivnom energijom kojom se svatko želi okružiti. Osjeti se to i u njezinoj firmi Nutty by Maja. Svaki je dan nova avantura u pogonu u kojem Maja ručno proizvodi snack-pločice i baš ništa joj nije teško napraviti kada su u pitanju njezine Nutty BARice. Majinu inspirativnu životnu priču i poduzetnički put imat ćete prilike gledati u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Kako bi uvijek uz sebe imala kvalitetan međuobrok, Maja Fertalić odlučila je za svoje potrebe napraviti nutritivno bogate pločice bez dodanih šećera i aditiva. Kad je vidjela da to što ona miksa u kuhinji ima potencijala, rodila se ideja o Nutty BARicama i niknuo je brend Nutty by Maja. Danas je za njezine pločice žicaju svi. ''Volim i dati ljudima da ih probaju jer znam da će ih sljedeći put kupiti, navuku se na taj okus'' kazala je Maja.

Nutty BARice (Foto: Nova Studio)

Najdraži dio proizvodnje Maji je pakiranje. ''Najdraži mi je onaj finalni dodir, kad izađe van i kad je spremna za konzumaciju i prodaju'', priznala je Maja te dodala da za nju nema mrskog dijela u proizvodnji: ''.''

Ovo nije Majin prvi poduzetnički pothvat. Okušala se u tome kao iznimno mlada i mislila je da se tome nikad neće vratiti, no životni put ju je ipak još jednom gurnuo u tom smjeru. ''Evo me sad, tu sam gdje jesam s 37 godina i baš nekako guštam i puno mi je bolje nego da sam u nekoj korporaciji, gdje sam bila zadnjih 14 godina'', rekla je Maja i priznala da uvijek ima izazova: ''Neki dan nas je probudila poplava, imali smo poplavu u proizvodnji do iznad gležnja. Sve je na kraju dobro prošlo bez ikakve štete, ali ti to u tom trenutku ne znaš, tebi je samo panika jer vidiš da voda dolazi i ne odlazi nigdje. Stroj zna stati prije velike isporuke i odluči da ne želi pakirati, to su vam onda na stotinjak uništenih BARica, gdje ti sjediš i gledaš jer ga ne znaš popraviti, a nedjelja popodne je i ljudi koji ti to održavaju ne rade.''

Unatoč malim preprekama, Maja kaže kako živi svoj san. ''Ovo što je SPAR napravio za mene, što SPAR čini za sve nas, to je stvarno hvale vrijedno i što sam dublje u projektu, to više to shvaćam. Ja živim svoj san i nekako sam svjesna toga, ne čekam što će se kasnije dogoditi, nego živim u trenutku i sad. Nekad malo teže pokažem emocije sreće i ushićenja, ali kad znaš koliko si toga prošao i koliko si se borio i kad te netko tako prizna, da neki toliko veliki lanac stoji iza tebe, to je neizmjerni ponos'', kazala je.

Maja je primjer kako ne postoji nijedna prepreka koja se ne može prijeći kada nešto želiš i kada uz sebe imaš pravu podršku. Osim obitelji i partnerice, podrška su joj i prijatelji, od kojih je neke uključila i u nastanak brenda. ''Za vizualni identitet zadužena je moja frendica Vedrana koja je inače u Kanadi. Ona je grafički dizajner i sve je osmislila sama i super smo funkcionirale unatoč toj vremenskoj razlici.'' U projekt je i uključena kuharica i gastroblogerica Nastasja Chiara Petrić. ''Nastasja je dio projekta, recept za Nutty BARicu ''Chiarin tanjurić'' je moj, ali ga je ona odobrila. Ja vjerujem u to što ona radi, ona vjeruje u to što ja radim i tu smo se nekako našle.''

Nutty BARice su nutritivno bogate pločice bez dodanih šećera i aditiva (Foto: Nova Studio)

Majinu inspirativnu životnu priču, koja ju je dovela do toga da se još jednom okuša u poduzetništvu, ne propustite pogledati u emisiji Startaj Hrvatska u subotu 23. listopada na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.