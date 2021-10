Priča Maje Fertalić u trećoj epizodi Startaj Hrvatska nije samo o poduzetništvu, već o upornosti, prijateljstvu, zdravom načinu života, promjenama koje kreću od nas samih i nevjerojatnoj hrabrosti.

Maja dolazi iz Zagreba, ima 37 godina te se tijekom života bavila različitim zanimanjima. Kako kaže, prvi velik novac zaradila je kao posrednica pri prodaji nekretnine, potom se bavila ugostiteljstvom, a niz godina radila je u internacionalnoj tvrtki. Međutim, kako na mnoge poslove tako i na njezin, pandemija je jako utjecala te je Maja dobila otkaz. No to je bio samo početak promjena u životu na kakvog je do tada bila navikla.

''Nisam znala što je meni točno, ja sam znala da meni nešto je i da ja nisam dobro. Naime, meni je 1.4.2020. dijagnosticirana multipla skleroza.'', ispričala je Maja koja je shvatila da joj se to dogodilo uslijed stresova koje je proživjela.

Međutim, Maja nije odustala, čak naprotiv odlučila je iskušati svoje granice: ''Ja ne bih bila ja da sam se s tim pomirila. Tražila sam način da si pomognem''. Hrabra Maja uz rad, trud i vježbu u samo pola godine uspijeva se fizički izboriti s bolešću, no mnoge stvari morala je promijeniti, među kojima je bila i prehrana: ''Samom dijagnozom praktički se promijenilo sve – cijeli moj život, od načina života do životnih navika. Samim time odlučila sam promijeniti prehranu. U početku tog protokola maknula sam skroz mliječne masnoće, gluten i šećer tako da sam bila vrlo ograničena što i kako mogu jesti.''

U tome joj se rodila ideja i tako su nastale Nutty BARice, Majin prvi snack bogat orašastim plodovima. U sebi nemaju aditive, palmino ulje i dodane šećere i soli, što im je omogućilo dobivanje certifikata Živjeti zdravo. Nutty BARica dolaze u tri okusa: ORIGINAL s kikiriki maslacem, orašastim voćem i medom, CHIARIN TANJURIĆ s bademom, kikiriki maslacem, marelicama i datuljama te VEGAN snack pločica koja ne sadrži niti jedan sastojak životinjskog porijekla, a umjesto medom zaslađena je agavinim sirupom.

''Nutty rast je bio vrlo brz sada kada gledam unazad. Ja sam u kuhinji počela raditi svoje prve Barice negdje u osmom mjesecu 2020., a mi smo već u desetom mjesecu preselili u proizvodnju'', prisjeća se Maja koja je u svom poduzetničkom pothvatu imala veliku pomoć i motivaciju prijateljica koje i danas s njom vrijedno rade u pogonu.

Priznaje kako su u početku bile u velikom neznanju. Nabave sirovine, stroja ili kalupa za njih je bila nepoznanica, no odustajanje nije bila opcija. ''Nismo znale kako bi plasirale proizvod igdje, a kamo li u neku maloprodaju.'', kaže Maja kojoj se projekt Startaj Hrvatska činio kao odlična prilika.

Maja Fertalić poduzetništvu dala novu priliku: ''Baš nekako guštam i puno mi je bolje nego da sam u nekoj korporaciji, gdje sam bila zadnjih 14 godina''

''Moja očekivanja su vrlo jednostavna. To je ono da u najboljem svjetlu mogu prezentirati svoj proizvod Nutty by Maja i Nutty BARicu i da skupa i zajedno kao partneri probamo promijeniti svijest krajnjeg potrošača, da ljudi stvarno počnu razmišljati što unose u svoje tijelo'', bile su Majine riječi na audiciji za projekt Startaj Hrvatska na koje nitko nije ostao ravnodušan te je ona s brendom Nutty BARica došla do audita.

Dan audita ujedno je bio i dan preseljenja Majinog pogona u novi prostor. Međutim, to nije bilo dovoljno, nakon dugog pregledavanja trebala je napraviti puno preinaka. ''Bilo mi je jako teško, toliko mi je bilo teško da sam htjela odustati od svega'', iskrena je bila Maja, no ohrabrila se te je učinila sve što je bilo potrebno. Uz pomoć ljudi iz SPAR Hrvatska u svemu je uspjela i zahvalna im je na tome što danas ima pogon koji je u skladu s potrebnim standardima.

Nakon mjeseci napornog rada došlo je vrijeme za informativni razgovor s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska. ''Sretni smo da možemo podržati poduzetnike kao veliki sustav. Mi imamo povjerenja u vaš proizvod kao i u vas kao poduzetnicu. Zato mi je jako drago da vam mogu reći da ste upali u projekt Startaj Hrvatska'', rekao je Helmut Fenzl. Maja je bila pozitivno iznenađena i jako zahvalna. ''U godini dana toliko toga sam prošla, toliko neočekivanih trenutaka, toliko boli, toliko sreće, toliko uzbuđenja. Samo jedno veliko hvala svima koji razumiju moju ludu glavu, moj nekakav krajnji cilj i koji me prate na ovom putu'', rekla je.

Ne samo da je prate, već da su maksimalno uz nju, iz SPAR Hrvatska pokazali su i količinom narudžbe. ''Misija SPAR-a je da podržava zdravi način prehrane. Mi smo ovdje da ti kažemo tvoje količine. SPAR će od tebe naručiti pet tisuća komada tvojih pločica, ali pet tisuća komada ORIGINAL BARica, pet tisuća komada VEGAN BARica i pet tisuća komada CHIARA TANJURIĆA. To je ukupno 15 tisuća komada tvojih proizvoda'', priopćila joj je Žana Lovrić, direktorica odjela Nabave Food& NF1 SPAR Hrvatska. Majinoj sreći nije bilo kraja: ''Meni je ovo življenje sna i ostvarenje svega''.

