Magdalenina bitka za život se nastavlja, ona treba našu pomoć: "Želim izaći iz ovog pakla. Želim dobiti priliku..."

Teško bolesna Magdalena Popović (33) iz Vinjana Gornjih kod Imotskog ponovno treba našu pomoć.

Kako smo ranije pisali, Magdalena se zadnjih 6 godina bori za svoj život, a posljednja velika humanitarna akcija pokrenuta je u lipnju kojom su diljem Hrvatske i šire u kratkom vremenu prikupljena sredstva za višemjesečni boravak te liječenje u Barceloni.

Magdalena Popović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Magdalena je u zadnji tren spašena da ne završi na respiratoru, a stanje joj se nakon operacija počelo popravljati.

No, posljednjih tjedana situacija se drastično pogoršala.

Uz više dijagnoziranih sindroma i teških stanja, Magdalena svaki dan trpi neizmjerne bolove, a trenuci joj prolaze dok je prikovana za kolica i krevet.

Magdalena Popović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Ona samo želi da se vratimo kući. Želi dobiti priliku da ustane iz kreveta. To je sva suština. Ovo već jako dugo traje, a posljednjih godinu i pol je neizdrživo. Želimo nekako izaći iz ovog pakla. Sve što želimo je živjeti mirno i normalno. Nemamo drugih želja", rekao je za DNEVNIK.hr Magdalenin muž Saša Popović.

Zbog svega, Magdalenina obitelj skuplja donacije za nepredviđene, ali hitne operacije kako bi spasili njen život.

"Već dugo živim po nekim sobama, hotelima, bolnicama. To više nije život, već preživljavanje u svakom smislu te riječi. Ne znam koji je dan, ni godina, samo znam da moram izdržati dan koji je ispred mene. Zaboravila sam što je to normalan život izvan zidova boli i muke koja me slama. Molim sve ljude koji su u mogućnosti da sudjeluju u ovoj akciji, da ne okrenu glavu jer izlaz postoji", rekla je Magdalena.

Magdalena Popović - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Za operacije leđne moždine, vrata i stražnje strane lubanje, kao i troškove liječenja, prikuplja se 70 tisuća eura, ispričao je Saša.

"Ne mogu pustiti život, ne mogu sada odustati nakon 6 godina patnje i krvave borbe koju sam prošla.

Hvala od srca svakome tko će odvojiti i najmanje da pomogne meni i mojoj obitelji. Hvala je već odavno tako malo, jer ono što ja osjećam prema ljudima koji su mi toliko puta pomogli nikada neće stati u tu jednu običnu riječ", poručila nam je Magdalena.

Donacije se mogu uplatiti na:

Magdalena Popović

HR4623400093113996512

PBZGHR2X (SWIFT/BIC)

OIB: 59956801203

Vinjani Gornji 279, 21260 Imotski