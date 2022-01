Uz pomoć vjernih potrošača, koji su tijekom blagdanskog perioda kupovali limitirano izdanje Suncokretovog ulja, Zvijezda je prikupila 100.000 kuna.

Uz pomoć svojih vjernih potrošača Zvijezda je Hrvatskoj zajednici za sindrom Down donirala 100.000 kuna. Toliko je, naime, prikupljeno tijekom blagdanske akcije u kojoj je od svake kupljene boce Zvijezda suncokretovog ulje s limitiranom etiketom, kompanija izdvojila 20 lipa za Hrvatsku zajednicu za Down sindrom, koja će novac rasporediti na sve udruge unutar organizacije za potrebe edukacija, radionica i terapija.

Tako Zvijezda rezultate još jedne uspješne godine ponovno slavi vraćanjem zajednici.

- Ovo je drugi put da smo u akciju uključili i potrošače, a jako nas veseli da smo ostvarili cilj te uspjeli prikupiti 100.000 kuna za donaciju. Prvi proizvod koji je Zvijezda plasirala na tržište bilo je upravo suncokretovo ulje. Ono svake godine osvane u limitiranom izdanju koje su oslikala djeca sa sindromom Down, a koju nazivamo i 'djeca suncokreta'. Iznimno smo sretni što na ovaj način, kao tržišni lideri, možemo pomoći razvijanju svijesti javnosti i konkretnom pomaganju osobama sa sindromom Down. Želimo zahvaliti i svojim potrošačima, koji su i ove godine prepoznali snagu našeg brenda i podržali akciju – rekla je Jasna Pulić, direktorica marketinga i razvoja u Zvijezdi.

Hrvatska zajednica za Down sindrom krovna je organizacija koja okuplja osam Udruga za sindrom Down, a kroz niz aktivnosti poput tečajeva, predavanja, radionica, savjetovanja, terapija i raznih projekata nastoji promovirati integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe suncokrete.



- Svakodnevno brinemo za više od 500 korisnika naših udruga. Donacije poput Zvijezdine služe nam kako bismo financirali likovne, glazbene i kuharske radionice, plaćanje bazena za bebe s Down sindromom, sufinanciranje usluga logopeda, rehabilitatora i radnih terapeuta, tiskanje edukativnih materijala i slično. Zato smo zahvalni na ovoj suradnji uz pomoć koje ostvarujemo brojne ciljeve udruge te svakodnevno pomažemo korisnicima. Između ostalog, važno nam je podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti o potrebama osoba s Down sindromom – rekla je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednice za sindrom Down.

Zvijezda je suradnju s osobama sa sindromom Down započela 2016., na svoju 100. godišnjicu te je iza njih šest uspješnih godina.