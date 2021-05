Dvadestogodišnja Matea, djevojka s Down sindromom, prva je s ovom dijagnozom dobila posao u svom kraju. Ugostila nas je na svom novom radnom mjestu u gradskom vrtiću u Imotskom, gdje dokazuje da prepreke za nju ne postoje.

Treći je ovo tjedan da Matea na posao dolazi sa širokim osmijehom na licu. "Lipo se dignem na vrime, dok se spremim", kaže Matea koja se zaposlila u vrtiću u Imotskom. Kaže da nije niti jednom zakasnila na posao.

"Dok se spremim, u sedam sati počinjem raditi, pa do 11h. I meni je to super. Nisam nikada zakasnila", rekla nam je Matea. Potvrđuje to i njezina majka, Ana Alerić.

"Probudi se i prije budilice. Ona se spremi, tata je odvede na posao, sama se vrati kući. Kući dođe puna priče, o djeci, o osoblju. Sad radi na četiri sata, a nadam se da će ubuduće raditi 8 sati".

Posao joj je, kao osobi s Down sindromom, ponuđen u gradskom vrtiću u Imotskom, gdje pegla, slaže robu, mjeri temperaturu...

Već ima i omiljenu kolegicu, Ivu Mikulić. "Ona mi skuha kavu i sve bi napravila. Stvarno, ona je savršena", kaže Matea. Simpatije su čini se obostrane. "Odlična je, bolju ne bih mogla poželjeti. Ja joj pomažem, ali ona je dosta samostalna tako da tu nema nekih velikih problema", kaže Iva.

Matea kaže da je spremna za još posla ako treba. "Pa naći ćemo mi njoj još posla, ima djece, ima posla koliko god ona hoće", kaže Iva. Da je spremna, potvrđuju i stručne službe.

"Dobro se snašla. U početku smo je stavili na ulaz da mjeri temperaturu i upisuje djelatnike po dolasku na posao. Poslije toga smo je unaprijedili. Što god smo joj zadali, ona je to obavila odgovorno. Sve pita, sve je zanima", ističe Ana Nikolić, zdravstvena voditeljica u vrtiću.

Pozitivno su na novo lice, reagirali i najmlađi. Matea kaže da je zovu da se dođe igrati s njima. Priča je ovo koja dokazuje da usprkos poteškoćama ne treba odustajati.

"Stalno treba s njima hodati, raditi i ići naprijed. Danas sam presretna kada je vidim samostalnu", kaže Mateina majka. Baš kao što je kromosom viška kojeg ima - čista sreća.

