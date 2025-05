Građani odlučuju tko će im iduće četiri godine određivati svakodnevnicu: Otvorena birališta

U nedjelju će ju izdavati nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu, od 7 do 19 sati.

Birališta su otvorena do 19 sati

Birališta su otvorena do 19 sati do kada je na snazi izborna šutnja za čije su kršenje predviđene prilično visoke novčane kazne te se kreću od 398 eura za fizičke do čak 66.361 eura za pravne osobe.