Ljetovanje na Jadranu ove će godine po svemu sudeći biti skuplje nego ikad. Pred onima koji moraju unajmiti apartman težak je zadatak jer su cijene privatnog smještaja u prosjeku veće za 30 posto.

Iznajmljivači su nakon dvije neizvjesne godine lani konačno odradili kvalitetnu sezonu, a od ove su očekivanja još veća. No, s obzirom na inflaciju i porast troškova, veće će biti i cijene privatnog smještaja i to kako smo doznali od čelnika strukovnih udruženja oko 30 posto.

Znači, apartman koji je lani u špici sezone bio 60 eura, ove godine će biti oko 80 eura. Pa kada to pomnožimo s 10 dana boravka na Jadranu, samo za smještaj će trebati izdvojiti dvjestotinjak eura više. A gdje je tek izvanpansionska ponuda od koje je već prošle godine domaće goste boljela glava.

Lani 60 eura apartman, ove godine minimalno 90

Internet oglasnici već su oživjeli s upitima za ljetni odmor. No, dio iznajmljivača još čeka s formiranjem cijena dok ne vide što će nakon ožujka biti s Vladinim paketom pomoći vezanim prije svega uz cijenu struje.

"Zadnjih nekoliko godina ljetovali smo u Rovinju i to po minimalno tri tjedna. Noćenje lani u špici sezone bilo nam je stoga 60 eura. Tražila sam ponude od iznajmljivača za ovu godinu i cijene su nenormalne, čak i uz duži ostanak. Od 90 eura na udaljenijoj lokaciji do 140 eura. Vjerojatno ćemo promijeniti destinaciju, ali ni u Dalmaciji nije puno bolje. Pogledala sam Grčku, cijela kuća je u špici sezone 150 eura", rekla nam je sugovornica koja je željela ostati anonimna.

"S obzirom na cjelokupnu situaciju, gospodarsku i socioekonomsku, realno bi bilo povećanje cijena smještaja od 15 do 20 posto, no ako uzmemo sve namete koje su privatnim iznajmljivačima povećani; od boravišne pristojbe, turističke članarine i komunalnih usluga u brojnim destinacijama, realno povećanje cijena u obiteljskom smještaju je oko 30 posto", pojašnjava Mirko Bulić iz Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja.

Trend je, kaže, rasta cijena u toj vrsti smještaja i na globalnoj razini za 15 do 25 posto.

"Neće biti turbulencija, možda ćemo goste slati u Albaniju"

"Tako da to kod nas neće izazvati nikakve turbulencije, nadam se da ćemo biti prebukirani i da ćemo slati goste u Albaniju i susjedne zemlje", dodaje Bulić.



Više cijene za sada čini se i nisu utjecale na rezervacije. Štoviše, buking je za sezonu 10 do 15 posto bolji nego lani u ovo vrijeme, a svemu tome idu u prilog i dvije korona godine jer su se ljudi uželjeli putovanja. Svjetski turistički promet će u 2023. rasti za 30 posto, predviđaju stručnjaci, no usprkos tome ipak će ostati ispod pretpandemijske razine.



Iz Hrvatske turističke zajednice najavili su u 2023. rast noćenja za 5,2 posto, na oko 110,3 milijuna noćenja. Lani smo dosegnuli 96 posto noćenja iz 2019. godine pa bi to značilo dostizanje rekordnih brojki.

Ilustracija Foto: Duje Klaric/Cropix



Veliki plus za domaći turizam su ulazak u šengenski prostor te eurozonu čime je Hrvatska postala još dostupnija i otvorenija za turiste iz Europe. Za one koji dolaze automobilom, Hrvatska je i dalje glavni izbor, no predsjednica Udruge obiteljskih iznajmljivača Hrvatske Barbara Marković smatra da bi nam se cijene mogle obiti o glavu.

"Puno smo skuplji od konkurencije"

"Jasno je da je uz inflaciju i nove namete prema iznajmljivačima, neminovno povećanje cijena. Na žalost, već su nam sada cijene puno više nego kod hrvatskih konkurenata; Grčke, Španjolske, Portugala… Jedan normalan stan u Grčkoj u sezoni je 90 eura, a u centru Splita ove godine noćenje će u istom takvom biti 150 do 170 eura. U restoranu u Grčkoj najskuplju bocu vina u sezoni platit ćete 25 eura, a u Splitu 50 eura", kaže Marković.



Ipak, usprkos tome, sezona u Hrvatskoj se kaže već visoko popunila, a dobro ide i predsezona.

Pitali smo naše sugovornike što bi savjetovali domaćim gostima u traženju privatnog smještaja za ljetni odmor - kako proći jeftinije.

Savjeti za traženje povoljnijeg smještaja

"Moj glavni savjeti bio bi da izbjegavaju platforme i da pokušaju doći do iznajmljivača osobno. Tu domaći turisti može uštedjeti 20 posto u startu, a ako je iznajmljivač pametan, dat će mu još 10 posto", rekla je Marković napominjući da je za one koji imaju mogućnost uvijek bolja pred i posezona kada su i cijene smještaja niže.



S time se slaže i Bulić koji smatra da se treba prilagoditi i krenuti s potragom na vrijeme, odnosno ne čekati zadnji čas u situaciji kada se zna da je već sada popunjenost visoka.

"Potragu treba prilagoditi primanjima. Neću tražiti smještaj u centru Rovinja, Zadra ili Opatije… Ako odete 2 kilometra od centra dobit ćete 20 posto nižu cijenu, a 3 kilometra i 30 posto", kaže Bulić.

Smatra da je privatni smještaj cjenovno i dalje dostupan hrvatskom gostu ističući da je i Hrvatima rasla platežna moć jer je prosječna plaća oko 1000 eura, a zaposlenost visoka.