I u Splitu problemi. Litica zbog urušavanja prijeti obiteljskim kućama, a u proračunu Grada, čije je to zemljište, nikako da se nađu sredstva za ozbiljnu sanaciju. Odrone izazivaju građevinski radovi, obilne kiše, ali i nedavni potres koji je dodatno uznemirio stanare čije kuće vise nad provalijom.

Stanari na splitskim Škrapama bude se i idu spavati uz grozne zvukove - odrona.

"Prođe neka mačka, čuje se kako je jedan centimetar tanje do naše kuće i do kuće naših susjeda. Pa evo, u nekim momentima se dogodi da to nije centimetar nego gromada. Nama je to svakodnevni prizor. Nije to više nekoliko metara ispod nekih kuća, došlo je već do razine nekih kuća. Poprilično je sigurno da će doći do nekog urušavanja, a s kojim posljedicama - većima ili manjima, to je pitanje", objasnila je reporteru Ivanu Kaštelanu stanovnica splitskih Škrapa Irena Grgičević.

Marija je svjedok vremena kada je zbog gradnje garaže litica dodatno potkopana. Tvrdi, i tada su upozoravali, a sanacija, uvjerava nas, nije napravljena kvalitetno.

"Manje od pola zabili su žicu s nekim brokavama i šprucali su, a ono ostalo su na golu tupinu i zemlju bacali špruc. Čim padne kiša ispod toga to se jako odronjava", govori Marija Ćurković.

Splitska policija privela nasilnika koji je brutalno premlatio 79-godišnju majku pa se zaključao u stan

Dio Splita ostao je bez struje, bager pokidao kabel

Posebno ih je uznemirio nedavni jaki potres.

"Svi se mi bojimo toga. Mislim, bojimo se evo iskreno i kad sjedimo u kućici mene je strah pogledat preko ograde dolje. To se trebalo prije 20 godina bolje napraviti", izjavila je Marija Utrobičić.

Iz Grada Splita tek kratak odgovor. Kažu, upoznati su s ovim problemom, trenutno planiraju proračun za iduću godinu u kojoj bi se trebala naći i sredstva za sanaciju ovog pokosa. Ali stanari žele konkretnije odgovore.

"Očekujemo ovaj put od Grada da nam da povratku informaciju u kojem roku ovo može biti sanirano", govori Grgičević.

Jer na njihove apele sve dosadašnje vlasti su se oglušile.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr