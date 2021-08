Najnovijim potezom zagrebački gradonačelnik Tomašević skupio je poene. Grad Zagreb je podnio imovinsko-pravni zahtjev kojim od optuženih u aferama koje se tiču grada, a kojima stoji u otpužnici da su oštetili gradski proračun - traži da novac vrate natrag. Riječ je o više od 227 milijuna kuna sa zateznim kamatama. Zanimljivo, dio ljudi od kojih potražuje taj novac još uvijek su zaposlenici grada.

Tomaševićeva vlast traži povrat novac izvučenog iz gradskog proračuna aferama Agram, Krašograd, Suhi led i Pročistač i Nadstrešnice.

''Po potvrđenim uskokovim optužnicama u pet afera koje su dobro poznate, a u kojima su sudjelovali suradnice i suradnici bivšeg gradonačelnika'', rekla je Marina Ivandić, predsjednica skupštinskog kluba Možemo!.

Nešto više od 227 milijuna kuna potražuje se: od devet bivših pročelnika, njihovih zamjenika i pomoćnika, četiri direktora tvrtki od kojih je jedan i zaposlenik Zagrebačkih otpadnih voda te od dva odvjetnika, sudskog vještaka, nadzornog inženjera i tajnika zagrebačkog sportskog saveza, izvijestila je reporterka Jelena Rastočić u Dnevniku Nove TV.

''Oštećenik može postaviti imovinsko pravni zahtjev sve do kraja dokaznog postupka. Grad Zagreb to do sada nije postavio, sada su odlučili da će ga postaviti. To nije ništa neuobičajeno, niti neočekivano'', pojasnio je Šime Matak, odvjetnik optuženih u aferama Krašograd I Suhi led.

Najviše, 151 milijun, potražuje se od optuženika u aferi Krašograd.To njegovim klijentima, kaže Matak, ne mijenja ništa. ''Mi i dalje imamo isti iznos za koji se naši klijenti terete, kada bi naši branjenici bili osuđeni, a mi smo uvjereni da se to neće dogoditi, razlika bi bila samo u tome što taj novac ne bi išao u državni proračun nego u gradski'', ističe Matak.

Tomislav Tomašević je na ovome skupio poene. ''Ako želimo da nam društvo bude pravednije - od takvih malih stvari se kreće'', smatra Lidija.

Dio oporbenih zastupnika podržava ovaj Tomaševićev potez, a ima i onih koji su suzdržani.

"On je napravio ono što mu zakon dozvoljava. Nisam rekao ni da je dobar ni da je loš, to ću komentirati kada presude budu pravomoćne", kaže Mislav Herman.

"Ja sam ga čak očekivao i ranije da će napraviti iz razloga što se nije očekivalo od bivšeg gradonačelnika da će poslati imovinsko pravni zahtjev prema svojim pod navodnicima, pajdašima", rekao je Zvonimir Troskot.

Mnogi od njih još uvijek su zaposlenici grada. To što traže odštetu od svojih zaposlenika, kojima i dalje iz tog istog proračuna isplaćuju plaću gradskoj vlasti nije neobično.

Kakva je sudbina tih Bandićevih suradnika Ivandić odgovor na to pitanje prepušta gradonačelniku Tomaševiću.

