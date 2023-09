Dva purgera oduševljena potezom mladog Dalmatinca: "Gospodo, ostalo vam je malo love!"

Dvojica Zagrepčana koji su poslovno boravili u dolini Neretve pamtit će svoj posjet i po jednoj lijepoj priči. Nakon sastanka s klijentima, muškarci su u srijedu oko 18 sati ispred hotela Merlot kretali prema Zagrebu.

"Sve se dogodilo brzo. Ni sam ne znam kako sam to izveo. Pričao sam na mobitel i na krov auta sam stavio torbicu i krenuo. Stali smo na obližnju INA-inu benzinsku postaju naliti gorivo. Tada sam shvatio da nema torbice i oblio me hladan znoj. U njoj je bilo novaca, nešto više od prosječne plaće, kartice od firme i službene kartice, novčanik i svi dokumenti od firme", ispričao je za Like Metković jedan od Zagrepčana.

Nakon što su se muškarci vratili do hotela kako bi pronašli izgubljenu torbicu, prišao im je mladić H. P.

"Gospodo, ostalo vam je malo love!", rekao im je i vratio sve što su izgubili.

Zagrepčani su mu se željeli nekako odužiti, ali mladić nije želio uzeti novce.

"Purgeri, tri boda u derbiju i dosta", rekao je misleći na utakmicu Hajduk - Dinamo.

Na kraju, nakon njihovog inzistiranja, pristao je da mu plate večeru kada dođe u Zagreb, a oni su s direktorom tvrtke u kojoj su zaposleni dogovorili i da mladiću pošalju i zahvalnicu i poklon kao mali znak pažnje.