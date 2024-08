Liječnici i pacijenti frustirani, a rješenja ni na vidiku: "U zadnja dva mjeseca je to učestalije i dođe iznenada"

Novi dan, stari problemi za liječnike obiteljske medicine.

E-uputnicu ili e-recept ni u ponedjeljak liječnici nisu mogli napisati, nemoguće je nekog i e-naručiti, a nalazi iz bolnica ne stižu u kartone.



"Svi oni koji čekaju primjerice mjesecima za neku pretragu u bolnici pojave se na šalteru, uputnica se ne vidi, ne mogu obaviti pregled. Naravno da su zbog toga ljuti. Pacijenti kojima je rečeno da su recepti poslani jučer, ne vide se u ljekarni. Sustav opet ne radi. Opet su pacijenti frustrirani, a isto tako i mi liječnici", rekla je Nataša Ban Toskić, spec. obiteljske medicine.

S neugodnostima se nose i ljekarnici jer po zakonu ne smiju izdati lijek na recept ako ga nemaju pred sobom.



"U zadnja dva mjeseca je to učestalije definitivno i dođe iznenada. Pacijenti u idealnom načinu odu u ordinaciju svog liječnika obiteljske medicine i zatraže kao nekada one papirnate HZZO recepte. Ima i problematičnih situacija zbog toga", poručila je Emilija Horvat, magistra farmacije.

Zbog administracije trpe i bolnički liječnici.

"Snalazimo se kao i do sada nekim ručnim upisom onih podataka do kojih možemo doći kada CEZIH ne radi. Mislim da bi se taj problem trebao zbilja početi korijenito riješavati jer to nam je osnova posla. Ovo traje sad predugo...", rekla je Ivana Šmit, Hrvatska udruga bolničkih liječnika.

Problem je, kažu iz Ministarstvo zdravstva, u migraciji sustava CEZIH.

"Proces migracije trajat će skoro više od godine dana, izuzetno je kompleksan. Vi morate omogućiti svakodnevno funkcioniranje, to nije lako, transparentno je firma dobila posao i ona to radi", rekao je Vili Beroš, ministar zdravstva. A vrijednost je, kaže, višemilijunska.

A očito se ne zna ni do kad će se točno isti problemi i otklanjati.



