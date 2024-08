Problemi s CEZIH-om treći put u manje od mjesec dana: "Ovo nam otežava rad s pacijentima"

Ponovno problemi s CEZIH-om. Centralni zdravstveni informacijski sustav od ponedjeljka ujutro je imao teškoće u dijelu korištenja e-uputnica i e-recepata.

Za korisnike to znači ponovno prebacivanje na rad u papirnatom obliku - tako su se u ponedjeljak izdavale uputnice i recepti na stari način.

Ovo je već treći put u manje od mjesec dana da se sustav ili njegovi dijelovi ruše.

No sustav je, javljaju iz HZZO-a, proradio nešto prije 14 sati.

"Pad sustava malo otežava rad s pacijentima i izdavanje lijekova. Sad smo u situaciji da ne možemo preko CEZIH-a skidati, imamo papirnate recepte, odnosno stavljamo lijekove u posudbe kad se radi o trajnoj terapiji kod pacijenata koji kod nas svakodnevno dižu lijekove, pa im mi tada stavimo u posudbu lijek.

One koji nisu naši redovni pacijenti zamolimo da odu do liječnika pa im on napiše papirnati recept, tj. da imamo neki dokaz da oni zaista trebaju tu terapiju", rekla je magistra farmacije Ivana Ćurić.

