U velikoj humanitarnoj nagradnoj igri koja će u Lidlu trajati od 1. do 31. ožujka možete osvojiti startninu za Wings for Life World Run utrku koja će se održati 8. 5. 2022. u Zadru. Za svaku kupljenu limenku Red Bulla, Lidl će donirati 0,50 kn zakladi Wings for Life. U Lidlovim trgovinama će se kroz nagradnu igru moći osvojiti ukupno 105 startnina.

Trgovački lanac Lidl Hrvatska i ove je godine ponosni partner jedinstvene humanitarne utrke Wings for Life World Run. Jedna od najpoznatijih i najposebnijih globalnih utrka i ove će se godine održati u Zadru, kao jednoj od osam službenih lokacija diljem svijeta. Ovogodišnje je izdanje rezervirano za 8. svibnja, a u Lidlovim trgovinama možete osvojiti startni paket za zadarsku Wings for Life World Run utrku.

KAKO DO STARTNOG PAKETA ZA WFL U LIDLU?

U Lidlovim trgovinama bit će dostupno 105 startnih paketa za Wings for Life World Run. U nagradnoj igri, koja će trajati od 1. do 31. ožujka, kupnjom limenke Red Bulla u Lidlu ostvarujete mogućnost osvajanja startnine za zadarsku utrku. Dodatno, za svaku kupljenu limenku, Lidl donira 0,50 kn neprofitnoj zakladi Wings for Life koja pomaže istraživačke projekte čiji je cilj pronalaženje lijeka za ozlijede leđne moždine.

Lidl Hrvatska kontinuirano podržava i potiče sport i zdravi način života, što dokazuje i ovim partnerstvom. Stoga vas pozivamo da sudjelujete u Lidlovoj nagradnoj igri i 8. svibnja trčite za one koji ne mogu!