Sam sebi provalio u kuću: Dalmatinac osumnjičen za lažno prijavljivanje krađe

Službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakom osumnjičenim za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Naime, 17. studenog oko 10 sati, policija je zaprimila prijavu od 61-godišnjaka u kojoj je naveo da mu je u periodu od 8. do 17. studenog nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću te otuđio 20 plastičnih vrećica s većom količinom novca.

Istraga je pokazala suprotno - policija je otkrila da je muškarac sam polugom, odnosno "pajserom" nasilno otvorio ulazna i sobna vrata na kući Potom je lažno prijavio tešku krađu.

Protiv osumnjičenog 61-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.