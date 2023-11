Unatoč hladnoći stvaraju se redovi za testiranje: Raste broj oboljelih od bolesti koja je opasna za najmlađe

"Imamo sad već više od 1000 oboljelih na razini Hrvatske. Najveća incidencija, odnosno broj oboljelih na području je Splitsko-dalmatinske županije i grada Zagreba", rekla je Hini epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Sanja Kurečić Filipović.

Posljednjih desetak godina nisu imali toliki broj prijava na hripavac, istaknula je.

"No i druge su nam se bolesti sad nakon COVID-a u pravilu povećale u brojnosti, s obzirom na to da su ljudi bili praktički dvije do tri sezone pošteđeni različitih respiratornih uzročnika, pa tako i hripavca, a imamo i pad procijepljenosti u posljednjih nekoliko godina. To jednostavno rezultira ovom situacijom koja je sada", napominje Kurečić Filipović.

Gužve na testnom mjestu u montažnom objektu ispred Rockefellerove 12, gdje se uzimanje uzoraka na hripavac (pertussis) radi svaki radni dan, gledaju već tjedan dana, napominje, a stvorile su se i danas unatoč kiši i hladnom vremenu.

"To traje već tjedan dana, upozorili smo već da su neadekvatni uvjeti jer nam je žao gledati ljude kako stoje na cesti", napominje HZJZ-ova epidemiologinja.

Smatra da bi bilo dobro, kako bi se olakšalo ljudima da ne stoje u redovima, da doktori u ordinacijama uzimaju brisove i šalju ih HZJZ-u u laboratorij na obradu.

Rizik obolijevanja od hripavca i komplikacija najveći je kod necijepljene djece.

Hripavac (pertussis), koji se u narodu zove i magareći kašalj, akutna je vrlo zarazna bakterijska infekcija dišnog sustava.

Tijek bolesti je postupan, s nespecifičnim simptomima sličnima prehladi, zbog čega se u početku, kada je osoba najzaraznija, često i ne posumnja na nju, pa bolesnik neometano širi bolest.

Za hripavac su karakteristični napadaji spazmatičnog kašlja.

Rizik obolijevanja i komplikacija najveći je u novorođenačkoj/dojenačkoj dobi kod necijepljene djece.

Mogu oboljeti i nepotpuno cijepljena mala djeca, starija djeca i odrasle osobe, bez karakterističnih simptoma bolesti.

