Što treba imati kućna ljekarna? Sedam savjeta uz koje ćete proći jeftinije i sigurnije

Medicinski materijal nije nešto što nabavljaju samo velike zdravstvene ustanove poput bolnica i poliklinika, već je potreban i fizičkim osobama, privatnim ordinacijama, kozmetičkim salonima ili wellness-centrima.

Kod medicinskih proizvoda posebno su važne kvaliteta i pouzdanost dobavljača.

1. Stručnost kao najbitniji faktor

Kao i kod svega što se kupuje na internetu, treba i kod ovakvih kupovina paziti i obratiti pozornost na nekoliko bitnih detalja. Prvo što će svi uvijek gledati jest cijena i tražiti mjesto gdje će ona biti najniža. Iako bitan faktor, uz nju je jednako bitna stručnost.

Internetske trgovine na kojima se pri kupovini može dobiti pomoć u obliku savjeta imat će prednost. Manje su šanse da ćete na takvoj stranici odabrati pogrešan proizvod ili imati dodatne troškove.

2. Omjer cijene i količine

Pozornost treba obratiti i na količinu u kojoj određeni proizvod dolazi, što je posebice bitno kod potrošnog medicinskog materijala. Koliko ima komada u pakiranju, koje su dimenzije, gramaža i koja je cijena po komadu - sve su to informacije koje mogu pomoći pri konačnom odabiru.

Vodite se svojim potrebama i kod gledanja količine proizvoda, a ne samo cijene. Ovako ćete osigurati da stvarno prođete najbolje što je moguće.

3. Ne kupujte više nego što vam treba

Naručiti nekog proizvoda više nego što vam treba se čini kao sigurnija opcija, ali to može dovesti i do dodatnih troškova koji nisu nužni. Internetske trgovine na kojima se može kupiti po komadu, a ne samo u velikom pakiranju, tu će biti u prednosti.

Bolje je izbjeći gomilanje zaliha i povećavanje konačne cijene u košarici, kao što to nudi specijalizirana trgovina Medicpro iz Čakovca.

Iza sebe imaju već 18 godina iskustva u prodaji medicinske opreme, a surađuju s bolnicama i domovima zdravlja, poliklinikama, kao i s fizičkim osobama. Dostava njihovih proizvoda dostupna je na području cijele Hrvatske.

4. Specijalizirani internetski dućani ulijevaju više povjerenja

Trgovine u kojima se može kupiti sve i svašta čine se kao jednostavnija opcija jer ćete sve riješiti na jednom mjestu, ali kada je u pitanju nešto važno kao medicinski proizvodi, tražite ipak radije one koje su specijalizirane samo za to. Kod njih su kvaliteta i stručnost ipak na prvom mjestu i ulijevaju više povjerenja.

Često nude stručne savjete i jasno će naznačiti sve bitne specifikacije. Nije neobično da upravo na specijaliziranim mjestima bude i relevantniji asortiman.

5. Široka ponuda veliki je plus

Specijalizirane tematske trgovine koje imaju sve što vam treba na jednom mjestu su i praktičnije jer štedite vrijeme i novac. Nema pretraživanja i kombiniranja narudžbi s nekoliko različitih stranica.

Medicpro u svom asortimanu tako ima potrošni materijal, zaštitnu opremu, dijagnostičke proizvode, laboratorijski pribor, uređaje i dodatnu opremu te proizvode za kućnu njegu.

6. Ako nečega nema u ponudi, pitajte može li se nabaviti

Poslati upit ako u ponudi ne vidite baš ono što vama treba nešto je što će uzeti nekoliko minuta, a može vam riješiti problem. Medicinska oprema prilično je specifično područje i kada vam treba točno određeni artikl kojeg nema, umjesto da uzmete ono najsličnije što će možda odgovarati, bolje je pitati.

Često se mogu nabaviti i isporučiti artikli koji u tom trenutku nisu dostupni ili uopće nisu u ponudi.

7. Kupujte samo sa sigurnih stranica

U gomili različitih trgovina na internetu treba pametno birati. Treba pronaći one stranice koje posluju u skladu s pravilima za promet medicinskim proizvodima i koje razumiju odgovornost koju takva prodaja nosi.

U Hrvatskoj je za područje lijekova i medicinskih proizvoda nadležna Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), nacionalno regulatorno tijelo koje nadzire sigurnost, kvalitetu i zakonitost prometa medicinskih proizvoda.

Upravo zato kod kupnje medicinskog materijala dodatnu težinu imaju internet trgovine koje posluju transparentno, jasno komuniciraju uvjete prodaje i da razumiju regulatorni okvir tržišta na kojem djeluju.

Iskustva kupaca i njihove recenzije još su jedan od znakova pouzdanosti. Također je bitno provjeriti ima li istaknutih podataka o tvrtki i djeluje li sama stranica vjerodostojno, uredno i profesionalno.

Medicpro je jedna takva internet trgovina koja zadovoljava sve ove kriterije.