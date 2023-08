Morska kornjača napala kupače u Dalmaciji: "Glava joj je kao dvije ljudske, cijela je pokrivena kamenicama"

Splićanku je na oko metar i pol dubine u moru na Čiovu napala kornjača. Njezin suprug kazao je kako je jedva izvukla živu glavu. A onda se isto dogodilo i 32-godišnjem Trogiraninu u Slatinama.

On je pak svoje iskustvo opisao traumatičnim, a za Slobodnu Dalmaciju je rekao kako se kornjača ponašala začuđujuće agresivno.

Da stvar bude još gora, napad se dogodio upravo na dan kada je na svoje prvo kupanje doveo i bebu staru tek šest mjeseci.

"Zaplivali smo s malenom, krenili lagano u dubinu, a kako ja stalno ronim na tom dijelu ispod malene sam je odmah uočio. Šta da vam kažem, susret oči u oči s kornjačom od 50-ak kilograma. Upućeni kažu da je, s obzirom na toliki broj kilograma poprilično stara. Riječ je o ženki, a ja pretpostavljam da je tu negdje položila jaja. Od tuda i njena agresivnost", ispričao je za Slobodnu Trogiranin.

"Zamislite samo da mi je malu ugrizla, pa ne bi to sebi mogao oprostiti, kaže ovaj tata.

Djevojci je rekao da brzo s malenom pobjegne van, što je ona i učinila.

"A onda se kornjača dohvatila mene. Sve se to događalo na nekih šest do sedam metara dubine. Njena glava je kao dvije ljudske. A ona cijela prekrivena kamenicama", ispričao je 32-godišnjak koji je, nakon toga, izašao provjeriti djevojku i bebu, pa se ponovno vratio u more gdje je životinju uspio i snimiti.

Rijetko napadaju ljude

Morske kornjače rijetko napadaju ljude, a vrlo je malo takvih slučajeva zabilježeno na području Jadrana.

Budući da kornjača ima jaku čeljust, ugriz može rezulturati ranom, nagnječenim tkivom i modricama, a najčešće se radi o ugrizima za nogu ili područje stražnjice.

Treba napomenuti da kornjača nema zube, pa se njena usta često nazivaju kljunom, ali stisak može biti veoma jak. Terapija se obično sastoji od obloga i analgetika.