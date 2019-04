Ministar zdravstva Milan Kujundžić napokon se oglasio o slučaju doktora Gorana Jusupa iz Obrovca te poručio kako kako inspekcija Ministarstva zdravstva nije utvrdila nikakve medicinske nepravilnosti u radu doktora Gorana Jusupa u Obrovcu.

"Na prvi pisani dopis o problemima u ordinaciji doktora Jusupa u Obrovcu Ministarstvo je obavijestilo sve dionike – HZZO, Liječničku komoru i Komoru medicinskih sestara te uputilo svoju inspekciju kako bi ona provjerila je li bilo medicinskih propusta. Inspekcija je bila tamo i utvrdila da nije bilo ozbiljnijih medicinskih propusta. Doktor Jusup, prema medijima, otišao je na bolovanje, a mi smo obavijestili Dom zdravlja i Županiju da osiguraju skrb pacijentima koji su bili kod njega upisani. Ministarstvo nije otkrilo medicinske propuste, ustanovilo je ono što i HZZO – da nema medicinsku sestru", rekao je Kujundžić.

Na pitanje da se za probleme u Obrovcu znalo već dugo, ali se ništa nije poduzelo, ministar je rekao da mu je "žao što ti koji su znali nisu prije obavijestili Ministarstvo".

"Čim smo dobili prvi dopis, poslali smo inspekciju", rekao je Kujundžić, javlja N1 televizija.

HZZO je raskinuo ugovor s doktorom Jusupom od sutrašnjeg datuma (30. travnja) te će biti potrebno naći novog liječnika.

"Nažalost, u takvim mjestima problem je naći liječnika, no to će biti riješeno preraspodjelom. U formalno-pravnom smislu Jusup može nastaviti kao liječnik, no može li u zdravstvenom, to će neka druga tijela procijeniti", rekao je Kujundžić.

Podsjetimo, ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić jučer je za Dnevnik Nove TV izjavio kako je, pri prvoj kontroli, doktor Jusup imao 1000 pacijenata te dodao da se reagiralo čim se saznalo za problem.

"Prvu pritužbu dobili smo u studenom prošle godine i tada je inspekcija otišla na uviđaj. Ustanovljeno je da ne izvršava ugovorne obveze, dali smo mu vremenski period da to ispravi. Mi smo zatražili novu kontrolu i ustanovljeno je da on nije ispravio te nepravilnosti te smo morali raskinuti ugovor", kazao je Vukelić.

Na pitanje zašto nije bio dovoljan alarm da je 900 pacijenata otišlo od doktora, Vucelić je odgovorio kako ne postoji "hitan postupak".