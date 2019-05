Za slučaj doktora Jusupa iz Obrovca Provjereno je doznalo još krajem prošle godine. Pacijenti su se žalili na prljavog i vulgarnog liječnika. Potom, dva mjeseca poslije Provjereno doznaje da je priča mnogo ozbiljnija i opasnija nego što se činila na prvi pogled.

Doznajemo za kaznene prijave, za osobu koja se predstavlja kao medicinska sestra, za stvari koje su se činile toliko nestvarnima da bi bile istinite. Kontaktiramo HZZO te naravno i Ministarstvo da ih pitamo je li to doista istina! HZZO nam tada, prije dva mjeseca, odgovara - kako je slučaj riješen te kako je u tijeku postupak oduzimanja koncesije. Zaključujemo kako tu nema posla za nas. Jednom su institucije odradile svoj posao kako treba.

A onda, prije dva tjedna doznajemo kako to nije istina te da u ordinaciji u Obrovcu još uvijek rade i liječnik i žena koja nije medicinska sestra. I shvatimo da jednostavno moramo reagirati, prije nego što dođe do tragedije. Odgovor do dana današnjeg od Ministarstva nismo dobili niti je itko od nadležnih htio stati pred naše kamere.

Veći šok od posjeta ordinaciji bilo je ono što je uslijedilo; od izrugivanja i eksploatiranja ove strašne priče do onog što smo i najavili u prilogu - pranja institucija od odgovornosti.

„Specijalistička ordinacija dr. Jusupa je samostalna ordinacija i Dom zdravlja nema nikakve ingerencije nad radom koncesionara“ kazala je u utorak Renata Bek, ravnateljica Doma zdravlja Zadarske županije.

Dakle, Dom zdravlja Zadarske županije u kojoj radi dr. Jusup kaže kako s tim nema veze.

Nakon dvije inspekcije HZZO-a (jedne u studenom 2018. , a druge u siječnju) liječnik je i dalje radio.

„Gledajte, hitno se rješavalo u našim okvirima, u našim mogućnostima koje imamo“, rekao je u nedjelju Lucian Vukelić, ravnatelj HZOO-a.

Odlazak pacijenata za HZZO nije bio alarm

Otišlo je dvije trećine pacijenata te je od njih 1300 ostalo 400. Inače, HZZO prati koliko tko ima pacijenata, ali ni to nije bio neki alarm. Otišla je jedna medicinska sestra u mirovinu, a druga je bila tek nekoliko dana da bi poslije došla žena koja uopće nema medicinsku školu.

„Koncesionar je privatnik, morate to znati. On sebi određuje ko radi kod njega koga zapošljava“ kaže šef HZZO-a.

Za prijave je znao i regionalni ured u Zadru koji je pacijentima savjetovao da odu drugdje pa su nam u veljači u HZZO-u rekli da je sve riješeno. Ali jasno je da ništa nije bilo riješeno jer u trenutku snimanja, liječnik i dalje radi po starom.

Vukelić kaže kako licencu za rad izdaje Hrvatska liječnička komora koja nam je tada odgovorila da znaju za problem i da rade na njemu. Poslali smo upit ponovo, no odgovora i dalje nema. Uslijedila je četvrta institucija i to ona krovna. Ministarstvo zdravstva koje nam tada ništa nije odgovorilo, da bi prošli četvrtak nakon najave Provjerenog, prema riječima ministra Kujundžića poslali inspekciju. Poslali su inspekciju čim su vidjeli najavu priče, a do tada nula, ništa! Ni prstom nisu mrdnuli. Ako vam je to čudno, još čudnija je izjava ministra nakon inspekcije.

„Inspekcija je dolje bila, ozbiljnijih propusta nije bilo“, kazao je ministar zdravstva Milan Kujundžić u ponedjeljak te dan kasnije nastavio: „To je dolje jedan nesretan splet okolonosti gdje taj liječnik očito u zadnje vrijeme je razvijao bolest i nije funkcionirao“

Dakle, da pojasnimo još malo! Nakon odlaska stotina pacijenata, pritužbi istih, odlaska medicinske sestre koja je u međuvremenu radila vrlo kratko, nako poziva i činjenice da su o problemu znali svi - od građana i pacijenata do regionalnog HZZO, direkcije HZZO-a u Zagrebu koja je slala dvije inspekcije, lokalnog doma zdravlja, liječničke komore, ministarstva...dolazimo do toga, da eto nije bilo većih propusta!

Je li se slučaj Obrovac trebao dogoditi?

Je li moguće da kraj toliko institucija koje svaka ima svoj dio odgovornosti, odgovornost ostaje na onima koji su ukazali, onima koji su tražili rješenje? Sankcije su na kraju samo na glavnim akterima priče. I za njih je takav rasplet - još i najbolji. Bolovanje i hospitalizacija. S time da je medicinska sestra još i kazneno prijavljena. Da...kazneno! Ona! Od svih uključenih, samo ona.

Ugrožena je dobrobit mnogih, pa tako i samog liječnika i lažne medicinske sestre. Budimo realni, obzirom na sporost sustava, oni su mogli bez problema nastaviti i dalje po starom, zar ne? Dokad...e to je još bolje pitanje!

Ne sumnjamo da će dežurni etičari iz fotelja i dalje teroetizirati - što, kako, koliko i slično, a da će institucije tvrditi da rade sve po zakonu! Mogu, ali to više nitko ne vjeruje. Je li se slučaj Obrovac trebao dogoditi? Nije. Da je netko radio svoj posao, nije se trebao i ne bi se ni dogodio. No očito da je morao. Kako bi otkrio da je nesretna epizoda iz Obrovca, samo kap u dubokoj bari hrvatskog mutnog sustava koji jednostavno ne valja. Točka.