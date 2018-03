Kao jednu od posljedica članstva u Europskoj uniji, mnogi su očekivali lakši i brži pristup do Europskih fondova. Kritike je ministrica Gabrijela Žalac od komisije dobila danas u Bruxellesu jer je Hrvatska loše planirala pa sada mora mijenjati planove.

U tim novim izmijenjenim planovima, neće biti novca za dizala u višestambenim zgradama.

Gospodin Želimir tako će po stepenicama morati i ove godine. Od ugradnje dizala europskim novcem, za sada ništa.

„Ljudi po godinu dvije nisu izašli iz stana, jer ne mogu. Ako ih netko odnese dolje, mora ih nositi gore“, kaže Želimir Manenica, koordinator umirovljenika HP-a i HT-a.

Ministrica: "Tražit ćemo drugo rješenje"

Projekt dizala za sada neće u operativni program. Ministrica Žalac kaže kako će se tražiti drugo rješenje.

„Mi ćemo iznaći u okviru sadašnjeg operativnog programa neku nišu, ali sigurno ne u tolikom iznosu“, kaže Gabrijela Žalac, ministrica europskih fondova i regionalnog razvoja.

Ono što smo ranije planirali, nismo dobro planirali.

„U pojedinim prioritetima nažalost zbog lošeg programiranja i loše definiranih potreba na terenu, imamo određenu bojazan da nećemo dovoljno dobro iskoristiti sredstva europskih fondova“, kaže ministrica.

Planirao je bivši SDP-ov ministar Branko Grčić koji je bio spriječen stati pred kameru, pa je odgovorila SDP-ova europarlamentarka koja je s umirovljenicima i radila na projektu.

„Mogu shvatiti da je ono što je SDP u svojoj vladi zamislio preambiciozno za HDZ. Dakle, stvar je pukla na najslabijoj karici, kao što sam se i pribojavala, na Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova“, kaže Biljana Borzan, SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu.

Umirovljenici razočarani

Umirovljenici koji su peticijom htjeli ubrzati vladu i dizalima pomoći gospodarstvu, razočarani su.

„I ja da sam u Europskoj komisiji bih drukčije razmišljao. Hrvati, ako niste sposobni potrošiti lovu koju dajemo na tanjuru, nemojte nas zezati“, kaže Želimir Manenica.

Jer po podacima, ispada, upravo tako.

I bez ugradnje liftova u višestambene zgrade, Hrvatska se, kažu stručnjaci, uspjela ubrzati u ugovaranju projekata. Do sada je ugovorila 38 posto dostupnog novca. No s isplatama stanje je puno drugačije. Do sada nam je isplaćeno tek milijardu eura.

A to, stižu upozorenja, nije dobro. I problema ima još.

„Naš problem je što smo mi jako zakomplicirali i procedure ugovaranja, i procedure provedbe i što kao država nismo stvorili pretpostavke da projekti kada ih jednom konačno uspijemo ugovoriti, teku nesmetano“, kaže Arijana Vela, konzultantica za EU fondove.

To bi se u ovoj godini, obećala je ranije ministrica, trebalo pojednostaviti.

No, u zadnjem izvješću komisija je prigovorila i što unatoč 600-tinjak zaposlenih na ovim poslovima, nema značajnog napretka.

