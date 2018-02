Više od 16 tisuća zgrada u Hrvatskoj nema dizalo, a za polovicu nema nikakvih prepreka da se on i ugradi, osim onih novčanih.

Iako u Europskim fondovima postoje sredstva rezervirana isključivo za ugradnju dizala, Ministarstvo nikako da raspiše natječaj.

Do tad, stanari se muče, a neki od njih baš zbog problema s liftovima, ne izlaze iz stana po nekoliko dana.

"Za Božić sam bila malo bolesna i nisam do Sveta tri kralja izašla iz stana", govori Anđelka.

Nije jedina koja se muči, pa stanari žele ugraditi dizalo. Za to se moraju svi usuglasiti, uključujući i one u prizemlju. Njihov predstavnik svjestan je da sami taj novac nemaju, ali za ugradnju dizala postoji novac u Europskim fondovima.

No to nikako da se ostvari, a na to čeka oko 8 i pol tisuća zgrada, upozorava oporba.

"Sve je posloženo, može se realizirati. Dakle samo jedna osoba je odgovorna, a to je ministrica Žalac", govori Silavno Hrelja, Hrvatska stranka umirovljenika.

A ministrica tvrdi da se traži ugradnja velikog broja dizala, što je zasad nemoguće.

"Sumnjam da ćemo moći sve liftove u cijeloj državi financirati kroz jedan ograničeni poziv. Dok ne izmijenimo operativni program. Mi to naravno kao ministarstvo imamo u vidu i naravno da ćemo o tome razgovarati", govori Gabrijela Žalac, ministrica europskih fondova.

Jedan lift stoji od 30 do 50 tisuća eura. Dobro to znaju stanari zgrade u kojoj su ga sami platili. Projekt za novac iz Europske unije nisu dočekali, pa se nadaju povratu.

"Sve su financirali stanari. Uspjeli smo, o kvaliteti života koja nam se promijenila i o svemu što smo dobili o tome uopće ne trebam razgovarati", govori Seka Žeravica, predstavnica stanara.

