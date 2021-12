U krijumčarenju droge koriste se razne metode - od vozila pa do vlastitih tijela. Krijumčari postaju sve domišljatiji, a novi adut su im električna vozila.

Ekipa Dnevnika Nove TV bila je s djelatnicima carine koji im staju na kraj. Novim metodama moraju se prilagođavati, a pokazali su s čime se u posljednje vrijeme susreću.

37 kilograma kokaina u sjedalu, pod sjedalom, prostoru za zračni jastuk - samo je jedan primjer onoga na što su sve krijumčari spremni. Dovoljno je sa strane uvući kameru u dio praga koji se često koristi za krijumčarenje.



Svaki prazni dio automobila krijumčari vide kao priliku. A nova prilika stvorila se s električnim automobilima.

"Vozilo je u biti iskorišteno za krijumčarenje heroina koji je dolazio iz Albanije, odlaskom vozila na X-Ray su skužili da je unutar baterija složen heroin. Znači oni su dio baterije izvukli van", navodi carinski djelatnik Carinske uprave Republike Hrvatske Željko Milković u prilogu reporterke Srne Bijuk.

Traženje droge može biti opasno

No tražiti zabranjenu robu u baterijama može biti opasno. "S jedne strane osigurač, to onaj dio koji moramo prethodno izvaditi jer vozilo je pod visokim naponom. Bilo kakvo nestručno rukovanje i dolazi do teških posljedica", objasnio je Milković.



Zato carinike obučavaju oni koji električne automobile znaju iznutra i izvana. Brojni predstavnici automobila u Hrvatskoj širom su im otvorili svoja vrata, a danas su na red došla popularna hibridna vozila.

"U principu, ljudi vrlo malo znaju o tehnološkom procesu hibrida i mislim da je jako dobro napraviti ovakav mini seminar i svakako smo otvoreni za bilo koju sljedeću suradnju", rekao je direktor postprodaje i voditelj servisa Tomislav Krapec.

Svakodnevno upijaju nova znanja

Ljudi koji štite dugačku hrvatsku granicu, svakodnevno upijaju nova znanja.

"Jako nam je korisno jer nemamo često priliku pogledati na licu mjesta i upoznati se s takvim stvarima", kazao je Marko Rimac iz carinske uprave s Graničnog prijelaza Tovarnik.



"Kako tehnologija ide naprijed, tako i mi moramo ići i pratiti njih. Jer krijumčari se svime i svačim bave, tako se i mi moram prilagođavati tome", otkriva Mate Glavina iz Postaje granične policije Imotski.

I onda dolaze i rezultati. Prije dva mjeseca na zagrebačkoj zračnoj luci uhvaćena je brazilska mula, koja je progutala čak 76 kapsula čistog kokaina. Niti tjedan dana poslije uhvaćena je još jedna s kilogramom kokaina.

Droga nije jedini problem

No, nije droga jedini problem.

"Imamo jako puno povećanog kriminaliteta vezano za krijumčarenje cigareta koje strahovito oštećuju državni proračun. Svakodnevno jako puno posla i potiče i nas na sve veći angažman", kazao je Milković.



Jer s krijumčarima je to igra mačke i miša u kojoj carina - uvijek mora biti korak ispred.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr