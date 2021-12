Spominjale su se ostavke, danima se iščekivao rezultat nadzora glavne državne odvjetnice nad radom USKOK-a i na kraju - ništa. Nema propusta, nitko ništa nije pogriješio i sve je u redu. U redu je i premijeru Andreju Plenkoviću.

Zlata Hrvoj Šipek ostaje na svojoj funkciji, kao i šefica USKOK-a Vanja Marušić. Prva je nad radom druge provela nadzor i zaključila - ništa nije sporno.

Na pitanje - zašto nije pokrenuta istraga protiv Gabrijele Žalac u predmetu Softver, odgovor je: "Odluka je donijeta na temelju slobodne ocjene prikupljenih obavijesti i podataka i ta odluka, kao takva, predstavlja pravni stav".

Hrvoj Šipek je priznala da su je prije toga u USKOK-u i upoznali s odlukom o završetku izvida. Očito, ostaje pri svom stavu da sama nije vidjela predmet.

Premijeru Andreju Plenkoviću je velika novost da je USKOK završio rad na tom predmetu prije nego što je šefica postala Zlata Hrvoj Šipek. Neke izjave su, tvrdi, bile nespretne.

Podrška pravosudnih krugova

Predsjednik Zoran Milanović smatra da državnom odvjetniku javnost mora vjerovati.

"Pa čak i ako mu ne vjeruje, a on nije kriv za to - tko mu kriv, ovdje se radi da joj javnost ne vjeruje i da osoba koju su instalirali sama tome pridonosi - imamo još jednu talačku krizu i to je sve Andrej Plenković iza toga", dodaje.



Sudac Vrhovnog suda Damir Kos smatra kako se radi o nesporazumu, neusklađenom potezu za koji bi bilo bolje da se nije dogodio. No, taj potez prolazi bez posljedica. Glavna državna odvjetnica ne želi pred kamere, a ostavka joj očito nije na pameti.

Komentar šefa Kaznenog odjela DORH-a

Ekskluzivno za Dnevnik Nove TV sve je komentirao šef Kaznenog odjela DORH-a Darko Klier - njezina desna ruka.

"Nadzor je krajnje temeljito i objektivno izvršen i mislim da svatko, ne mora čak biti ni dobronamjeran, nego samo objektivan, sve će iščitati iz tog nadzora", kazao je zamjenik glavne državne odvjetnice i voditelj kaznenog odjela DORH-a Darko Klier.



"Ako je bilo kakvih nesporazuma, moguće je to razultat nespretnosti izričaja, ali ja uopće ne razumijem da se iz nečeg što, u krajnjoj liniji i da se pogriješilo, ne bi imalo nikakvih pravosudnih konsekvenci. O bilo kakvim uticajima, o tome uopće ne želim govoriti, to su spekulacije", dodaje Klier u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.

"Nema nijedan razlog zbog kojeg bi trebala odstupiti"

"Nema nijedan razlog zbog kojeg bi glavna državna odvjetnica trebala odstupiti u konkretnom predmetu", smatra Klier.



"Takoreći ni iz čega je napravljena nevjerojatna afera gdje se jedna toliko bitna institucija, najbitnija institucija državne represije, državno odvjetništvo uporablja kao sredstvo političke borbe. To je neviđeno", istaknuo je.



"Ja vjerujem u državno odvjetništvo, vjerujem u hrvatsko pravosuđe i vjerujem da će Hrvatska biti na putu da postane doista pravna država", dodaje Klier.



"Jednako tako se građani trebaju, što se tiče korupcije, zamisliti što je s prevencijom korupcije", smatra.



"Treba se stvoriti jedna zajednička, doista zajednička ujedinjena politička volja u ovoj našoj prekrasnoj zemlji da se korupcija iskorijeni. Ne može 30, 32, 35 ljudi u USKOK-u i DORH-u rješavati problem korupcije", zaključio je Klier.

