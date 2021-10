U samo tjedan dana u zagrebačkoj zračnoj luci uhvaćene su dvije mule iz Brazila koje su pokušale prokrijumčariti dva kilograma kokaina. Hrvatska do sada nije bila tipična ruta za krijumčare narkotika iz Južne Amerike, ali s popuštanjem pandemijskih mjera, krijumčarskim skupinama postala je sve primamljivije odredište.

Letom iz Sao Paula, preko Istanbula do Zagreba, 25-godišnja Brazilka krijumčarila je kilogram i sto grama kokaina. Imala je sličnu rutu kao i mula uhvaćena početkom mjeseca, koja je kokain skrivala u tijelu.

"Modalitet je bio nešto drugačiji, nije se radilo o gutanju nego su narkotici bili uz tijelo, ušiveni u odjeću", otkrio je reporterki Jeleni Rastočić predstojnik Carinskog ureda Zračne luke Tihomir Žegrec.

Ovakav način prijenosa lakše je otkriti, ali i daje mogućnost da se tijekom leta više osoba zamijeni kao prenositelj. Na letu od gotovo 200 putnika analitika je odigrala ključnu ulogu.

"Imali smo skupinu putnika koji su imali karte s istim trigerima s aspekta analize rizika, jednostavno smo pokušali pregledati veći broj putnika i istargetirati tko bi mogao biti prenositelj", dodao je Žegrec.

U proteklih mjeseca dana europski kolege su, kaže, obavili četiri zapljene koje su išle prema Zagrebu. Da se pritisak na Hrvatsku povećao, pokazuje i činjenica da je danas, drugi put u ovoj godini, spaljena veća količina narkotika. U visokoj peći završilo je nešto više od dvije tone narkotika vrijednih gotovo 9,5 milijuna eura.

"Sama činjenica da ove godine imamo već drugo spaljivanje govori o tome koliko smo angažirani, ali i koliki je izazov pred nama", rekao je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

"Problematika droge, odnosno njezin organizirani oblik, je toliko narastao da droga počinje biti problem broj jedan u Europi unatrag godinu do dvije", objasnio je Željko Petković, član Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Krijumčari su domišljati - početkom godine u Luci Ploče, u pošiljkama banana pronađeno je u više navrata više od 700 kilograma kokaina. Sada su u zagrebačku zračnu luku doletjele dvije mule s nešto više od dva kilograma. Na graničnom prijelazu Kamensko policija je uhvatila krijumčare 20 kilograma heroina i dva kilograma amfetamina.

"To uhićenje je povezano sa činjenicom da su se otvorile i zračne linije i interkontinentalne. Kako se sve više kreću i između država i kontinenata, i poslovni ljudi i turisti, kreću se i kriminalci", objasnio je Božinović.

Zagrebačka zračna luka je 105. po veličini u Europi, a u posljednjih nekoliko mjeseci je u top deset po zapljenama droge.

"Hrvatska baš nije baš tipična ruta za krijumčare narkotika iz Južne Amerike i mi smo do sada imali to sporadično, jedanput do dva puta godišnje", rekao je Žegrec.

Europsko tržište droga iznosi 30 milijardi eura. Hrvatska je uvijek bila dio balkanske rute, ali sada se interes krijumčara za našu zemlju povećao. Uhićena Brazilka predana je pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je podnesena kaznena prijava.

Primamljiva destinacija za krijumčarenje

Reporter Andrija Jarak razgovarao je s voditeljem Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a, Draženom Rastovićem o tome zašto je Hrvatska krijumčarskim skupinama sve zanimljivije odredište.

Posljednji podaci govore da je u nekim južnoameričkim državama velika proizvodnja kokaina, više od 3,5 tisuća tona. Zbog velike ponude i potražnje pokušava se i taj dio prokrijumčariti na europsko tržište.

"Ovo nije prvi slučaj takvog krijumčarenja. U proteklom vremenskom razdoblju zabilježili smo krijumčarenje kokaina natopljenog u odjeći, u bocama vina i raznim drugim predmetima. Najinteresantniji su gutači kokaina", objasnio je.

U Africi postoji škola u kojoj uče kako progutati drogu. Trening koji prolaze da bi povećali volumen želuca i da bi uspjeli u njega staviti što više kokaina. Najjednostavniji način je pijenje velikih količina vode. Kod gutača droga, kao u hrvatskom slučaju, problem je što je ona u velikom broju kapsula, a kapsule ako budu probijene - nastupaju smrtne posljedice.

U ovom slučaju je zračna luka u Zagrebu bila posljednja izlazna luka, a istraga će pokazati gdje se trebala dalje transportirati.

Što se tiče zapljena u 2021. godini, Hrvatska je zaplijenila 680 kilograma droge. Balkanska ruta već je godinama put kojim se krijumčari droga po ostatku Europe. "Krijumčari proučavaju gdje su najslabije točke u Europi i tamo pokušavaju krijumčariti takvu drogu, nije to samo slučaj u Hrvatskoj", opisao je.

