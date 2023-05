Obilježava se Međunarodni praznik rada, ali ove godine nije bilo tradicionalne povorke sindikata. Proslavu Prvog maja komentirao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Prvi maj tradicionalno se proslavio u zagrebačkom parku Maksimir, gdje se građanima podijelilo 30.000 porcija graha i 20.000 porcija štrukli. Radnike koji su dijelili grah obišao je gradonačelnik Tomislav Tomašević i poručio da su ove godine povećali broj porcija.

Međutim, ove godine nije bilo tradicionalne povorke sindikata. O to je temi reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk razgovarala s Krešimirom Severom, predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata, te ga je na početku pitala jesu li sindikata razjedinjeni.

"Ne bih rekao. Mi smo već mjesecima ranije krenuli u neke razgovore kako bismo procijenili što ćemo s Prvim majem. Poruke koje smo dobivali od naših predsjednika sindikata bile su takve da su ljudi jednostavno siti tih manifestacijskih kolona ili tih izražavanja nezadovoljstva na razini socijalno poželjnih poruka", odgovorio je.

"Pogotovo kad je riječ o predstavnicima koji su u razini povjerenika, predsjednika sindikata, aktivista – već su i oni siti da zastupaju cijeli sindikalni pokret pa su rekli: 'Ako ljudi nemaju interesa za nešto šire, u tom slučaju nećemo to ni organizirati.' To nije pitanje imaju li ljudi povjerenja u nas, nego je pitanje osjećaju li ljudi u sebi da moraju biti vani jer je to jedina prava poruka", dodao je.

Zatim je rekao da, ako ljudi to ne osjećaju, onda nema ni smisla organizirati povorku.

"Sporadične male kolone i povorke samo šalju jednu krivu poruku: da smo slabi, da smo razjedinjeni, a niti smo slabi niti smo razjedinjeni niti smo posvađani. Kolege iz Saveza samostalnih sindikata organizirali su svoju akciju unutar Saveza i to je njihov način. Mi smo na neke druge načine. Svi su tu negdje, ali kad treba – kao što smo bili oko mirovinske i oko Zakona o radu – uvijek smo skupa", ustvrdio je Sever.

