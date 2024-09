Kraj tjedna donosi promjenu vremena. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Sinoptička situacija nad našim dijelom Europe polako se mijenja, tlak zraka u postupnom je padu i u četvrtak će nastaviti padati, a to je znak da anticiklona nad nama slabi i da će nam se fronte i ciklonalni poremećaji više približavati i djelovati na nas.

U četvrtak prijepodne biti će promjenjivo oblačno. U ranim satima, imat ćemo više sunca: u Slavoniji će biti i vedro, a drugdje malo do umjereno oblačno. Zatim će prema podnevu stizati sve više oblaka s jugozapada - prvo dakle na sjeverni Jadran gdje već prije podneva može biti i ponekog lokalnog pljuska. Najveća vjerojatnost za to je u Istri te na kvarnerskim otocima. Jutro će biti toplo, ali i pomalo vjetrovito, naročito na obali, tamo će jačati jugo, na umjereno do jako.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će biti sve oblačnije. I s tim oblacima raste mogućnost za kišu i lokalne pljuskove, osobito nakon 18 sati, dakle predvečer i navečer, a protegnut će se to i na noć. Temperatura će uglavnom biti u rasponu od 30 do 33, pri čemu će, zbog puno vlage i oblaka, biti prilično sparno, tek će malo olakšavati slab vjetar.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će jutro biti uglavnom vedro, poslijepodne će stizati više oblaka, no i dalje će biti barem djelomice sunčano. Većinu dana će ostati i suho, tek je rijetko moguć prolazni pljusak kasno popodne. Posvuda će biti vruće i sparno, uz najvišu temperaturu između 31 i 34, te sa slabim do umjerenim vjetrom, promjenjiva smjera.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici drugi će dio dana biti vrlo nestabilan - promjenjivo do pretežno oblačan, samo s kraćim sunčanim razdobljima, i to uglavnom na obali. Velika je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a moguće je i jače nevrijeme s obilnom kišom: već rano poslijepodne u Istri, a kasnije, navečer, i na Kvarneru i u gorju. Puhat će umjereno do jako jugo, no onda s pljuskovima prolazno jaka tramontana. Temperatura će biti oko 30 na moru, te 24 do 27 u gorju.



I u Dalmaciji će drugi dio dana biti nestabilan i promjenjiv, sa sunčanim razdobljima, ali i lokalnim pljuskovima, a navečer i u osobito u noći na petak u sjevernim predjelima izgledno je grmljavinsko nevrijeme. Jugo će jačati, na umjereno do jako jugo, a najviša dnevna temperatura bit će oko 31.

I u petak će još biti nestabilno i promjenjivo, pa su na kopnu izgledni pljuskovi, iako će oni biti samo lokalni i brzo-prolazni. Zatim će za vikend biti više sunca, većinu dana će ostati suho, a ponovno će biti i pomalo vruće, s temperaturom oko 30... U subotu je ujutro vjerojatna magla.

I na Jadranu slična situacija. Većinom će biti sunčano od petka do nedjelje, ali u petak još pomalo nestabilno i promjenjivo, uz mogućnost za lokalne pljuskove. Ujutro će tad biti još malo jugo, a zatim bura i tramontana koje će puhati još i u subotu, a u nedjelju vjerojatno novo jugo. Temperatura će se sniziti, na vrijednosti do 30 stupnjeva, no ponovno će imati blago uzlazni trend.

Pred nama su dakle dva nestabilnija dana, sa češćim pljuskovima. Osobito će ih biti u četvrtak poslijepodne, navečer, ali i u noći na petak. Pri tome je moguće i lokalno nevrijeme, prije svega na sjevernom Jadranu. Ovaj put ono može donijeti obilnu kišu u kratko vrijeme, pa zbog toga i lokalne bujične poplave, a nakratko i olujan vjetar! Za vikend zatim ponovno sunčanije i stabilnije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo Dugogodišnja HRT-ovka Preminula Ružica Tesar Kelčec: "Omiljena među kolegama, bila je osoba na koju smo se svi mogli osloniti"

Pročitajte i ovo Promjena vremena Toplinski val završava, stiže nevrijeme. Izdana upozorenja za četiri regije: "Budite na oprezu"