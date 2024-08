Još uvijek je na snazi upozorenje za toplinski val, pripazite se visokog UV indeksa. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

I dalje je na snazi upozorenje na toplinski val te se čini da će se ova vrućina zadržati najmanje još i sljedeći tjedan, pa je i odluka o pomicanju početka školske godine u ovim uvjetima opravdana. Vrijeme je, iako vruće ipak nešto povoljnije u kopnenom području zbog nižih temperatura tijekom noći pa se dnevna vrućina lakše podnosi, dok će na Jadranu upravo noću trebati rashlađivat i prostorije kako bi građani mogli dobro spavati.

Nalazimo se u polju malo povišenog tlaka, u relativno stabilnoj atmosferi, tek zbog visinske ciklone i kruženja vlažnog zraka istočnije od nas, stoji još uvijek i mala mogućnosti za poneki lokalni pljusak, prije svega na istoku zemlje te u Istri. Inače, za vikend jača termobarički greben koji će produljiti trajanje iznadprosječne topline, a više-manje podjednako vruće, prema današnjim izračunima ostaje do daljnjega.

Evo kakvo nas vrijeme očekuje u petak ujutro - bit će sunčano i toplo. Po kotlinama Like i Gorskog kotara moguća je, uglavnom kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, na kopnu od 16 do 21, a na moru od 23 do 27 stupnjeva.

Sunčano vrijeme zadržat će se i poslijepodne. Bit će i vruće, u središnjoj Hrvatskoj uz dnevni maksimum temperature oko 32, 33 stupnja. Većinom sunčano zadržat će se i u Slavoniji i Baranji. Vrlo rijetko će biti mogućnosti uz lokalno umjeren razvoj oblaka i poneki pljusak. U Podunavlju će zapuhati sjeverac, a temperatura će biti oko 34 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano i vruće. Zbog visoke temperature, na Jadranu je na snazi i upozorenje Meteoalarma, narančasta razina. Bura će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a dnevna temperatura će biti između 32 i 35 stupnjeva. U gorju oko 30.

I u Dalmaciji će u petak biti sunčano i vruće. Ujutro bura, a danju maestral. Dnevni maksimum temperature ovdje se očekuje od 33 do 35 stupnjeva. More je i dalje dosta toplo, uglavnom između 24 i 28 stupnjeva. UV indeks će i u petak u većini krajeva biti visok. I za vikend nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, samo na istoku povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Tijekom jutra temperatura će biti 18, 19 stupnjeva, a dana 33, 34.

Na Jadranu se isto očekuje sunčano i vruće vrijeme narednih dana. Jutra uz burin, dok će u poslijepodnevnim satima puhati maestral. Najviša dnevna temperatura, kao i na kopnu bit će oko 33, 34 stupnja, no ovdje će i noći biti dosta tople, čak ponegdje vrlo tople: oko 24, 25 stupnjeva, pa će za dobar san i dalje trebati rashlađivati prostorije. Za sad izgleda da će se slično vrijeme zadržati i u sljedećem tjednu. Neke značajnije promjene za sad zapravo nema na vidiku.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Tragedija u Brazilu VIDEO Mladi bračni par skočio sa 7. kata s bebom u naručju: Htjeli su se spasiti od požara

Pročitajte i ovo tužna smrt Mrtva žena pronađena kod groba preminulog supruga: "Djelatnik je u šoku"