Gdje je Zoran Milanović? Već mjesec dana nije odgovarao na direktna pitanja novinara

Predsjednik Zoran Milanović se s Hvara vratio vojnim helikopterom. Baš kako je iz Zagreba i odletio na otok. Na kojem je, reći će Milanovićevi suradnici, i odmarao i radio zbog čega ne dovode u pitanje odluku o prijevozu iz ljetnje rezidencije u kojoj je bio.



Letio je šef države i ovo ljeto gdje je trebalo. Na Neretvi uz harmoniku je i zapjevao.



"Ponosna moja je zemlja Hercegoviiina...", zapjevao je predsjednik.



No, "ne čuje se ni glasa" od Milanovića već mjesec dana. Tada je posljednji put stao pred kamere i odgovarao na direktna pitanja novinara.



Iako je povoda itekako bilo.



"Predsjedniče, može kratko? - Ne! Zašto ne - oko Jadrolinije? - Ne!", izbjegavao je odgovoriti predsjednik.



Poruku je poslao sa sigurne udaljenosti. Ovaj put bez kritike i napada.



"Tko je kriv, nek se vidi i odluči, tko će ili neće snositi političku odgovornost ne tiče me se, ali o tome neću govoriti!", rekao je sredinom kolovoza predsjednik.



Ima slike, nema tona, na protokolarnim događajima koje Milanović nije propuštao.



Od sinjske Alke do proslave Oluje u Kninu birao je društvo. Pričao samo s govornice, ali i ignorirao premijera.



"Držimo se zajedno i ničeg se ne moramo bojati. Živjeli, živjela naša Hrvatska!", poručio je u Kninu tijekom obilježavanja Oluje.



Koja se u Imotskom "crvenila" zbog crnih zastava i ustaških pjesama. Zasmetalo je to i šefu države, ali je osuda stigla s Facebooka!



"Zahvaljujući Vladi Andreja Plenkovića, ustaški pozdrav dobio je dvostruke konotacije", poručio je s društvene mreže.



Podrška ili ne? Još se tumači i dolazak Ivana Penave na prijem za ratne zapovjednike koje je Milanović okupio u uredu. Za razliku od HDZ-ovih partnera u Vladi, on ga nije bojkotirao.



Srdačan je predsjednik bio i s HDZ-ovim ministrima. S jednim se napričao na moru, s drugim bio potpora vaterpolistima u Parizu. Što je valjalo zabilježiti!



Milanović ne otkriva ima li i kakve planove za kampanju , ali na trkalištu ga već čekaju rivali.



Na čekanju je i trajno rješenje i dogovor s Plenkovićem oko vođenja tajne službe, ali i oko uvođenja vojnog roka. Milanović traži razgovor, zasada nema političkog dogovora.



Umjesto pucnja vlada potpuni tajac.

