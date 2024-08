Ignoriraju se i tijekom Oluje: Dok jedan govori, drugi ima važna posla na mobitelu

Grmljavina iznad kninske utvrde, a između vrha države grobna tišina. Pratili su pogledom akciju na nebu i pazili da im se pogled ne sretne. Premijeru se grlo sušilo, ali ne zbog priče s predsjednikom. On je pak, birao društvo, družio se s generalom.

"Rukovali smo se jučer u Sinju, samo vi to niste vidjeli. Ja sam dao ruku, kao kulturan čovjek i pozdravio", rekao je premijer Andrej Plenković o susretu s predsjednikom.

U Kninu su prošli bez pozdava. Pred kamerama više ni ne skrivaju svoje toplo-hladne odnose.

Dok je Plenković govorio, Zoran Milanović je proučavao bilješke. Kad je Milanović stao za govornicu, Plenković je bio na mobitelu.



Nisu odbili poziv za zajedničkom fotografijom s braniteljima i djecom i

usputnim razgovorom. Šef države otišao je bez riječi, članovi Vlade bez žurbe.

Vojna je vježba prošla glatko. Pa iako se zbunio, nitko, čini se, sretniji od ministra obrane.



"Generacije i generacije su umirale za ovu državu i '95. je bila točka na "i" oslobodili smo svoj teritorij i pokazali naš vojnu nadmoć", rekao je ministar Ivan Anušić.



Na kninskom trgu svi. Ratni suborci, i HDZ-ov veteran koji ne bira riječi za šefa države.



"On je odgovoran za te napetosti, on je odgovoran za jezik mržnje i netolerancije i ja se nadam da uskoro neće biti", transparentan je u izjavi bio Vladimir Šeks.



Kao i oni koji žele u idućih 5 godina žele u njegov ured.



"Kad postanem predsjednica i vrhovna zapovjednica dat ću sve od sebe da se ovaj dan dostojanstveno obilježava i da na njemu budu svi koji bi trebali i da ga otvorim za sve građane", rekla je Marija Selak Raspudić.



Drugi su ipak birali sportske teakwando teme.

"Jako smo ponosni na nju, ona je ono što Hrvatska daje najbolje od sebe, ona je radost. Nismo planirali ovaj susret, ali sam znao da će biti negdje u blizini", rekao je Dragan Primorac o sportašici Mateji Jelić.



"Sretna sam što se vidimo i sad će mi biti još ljepši dan!", rekla je teakwandašica.



Bivša kninska gradonačelnica bila je na sigurnoj udaljenosti od nekad stranačkih kolega, ali je zato došla u pratnji muža.

Daleko je bila i od glavnog državnog odvjetnika koji je pravosudne teme ostavio u drugi plan.



"Naravno da sam pun emocija i naravno da se današnji dan slavi i teško je tu naći neku pametnu riječ osim kurtoaznih", rekao je Ivan Turudić.

Nije daleko od Kninjana i njihovih gostiju bila ni oporba s jasnom porukom .



"Danas je najveći dan u hrvatskoj povijesti gdje se treba slaviti pobjeda to je početak i kraj. Čista ko gorski potok i suza djeteta", izjavio je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.



Kamo sreće da je zbližila i vodeće ljude u državi.



"Danas je dan kada sve treba biti po strani kada treba shvatit da je tema zajedništvo.



Siguran sam da će doći to vrijeme da se predizborne tenzije stave po strani i da se shvati što znači imati državu!", rekao je Ivan Penava.



Još da to uistinu shvate svi koji trebaju.....

