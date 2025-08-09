Kako se kapetan Bekavac iznenada pojavio u Hrvatskoj: "Jutros je došao na vrata supruge i ona se šokirala"

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac koji je bio osuđen na 30 godina zatvora nakon što su ga turske vlasti uhitile u listopadu 2023. napokon je na slobodi.

U zatvoru u Turskoj zaglavio je jer je kao kapetan optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli. Na sudu u Turskoj, u rujnu prošle godine, osuđen je na za njega njegovu obitelj šokantnih 30 godina zatvora.

No od jutros je iznanada opet u Hrvatskoj i sa svojom obitelji.

Kapetan Marko Bekavac nepravomoćno osuđen - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Ma nitko ništa nije znao. Kapetan Bekavac je jutros došao na vrata svoje supruge i ona se šokirala, jer nije znala da dolazi kući. Samo se presvukao i otišao vani, prošetati", izjavila je za Slobodnu Dalmaciju njegova odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka.

Odvjetnica je također objasnila da se u posljednje vrijeme ni nije čula s kapetanom Bekavcem, već je komunicirala s Jozom Bekavcem, njegovim bratom.

"U petak me Jozo nazvao i rekao kako ne zna što se događa, jer da mu je Marko u telefonskom razgovoru rekao kako ga premještaju u drugi zatvor. Kako je bio petak poslijepodne rekla sam Jozi da ćemo turskog odvjetnika koji je Marka zastupao nazvati u ponedjeljak. No, za tim sada neće biti potrebe jer je kapetan Bekavac kući. Svi smo presretni", kaže odvjetnica.

Tiha diplomacija na djelu

"Mi smo bili upoznati da radi tiha diplomacija, ali nismo smjeli s tom informacijom izlaziti u medije. Bili smo kod predsjednika Milanovića, premijera Plenkovića, puno nam je pomogao, što moram istaknuti muftija Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, kod kojeg smo bili u početku ove drame i koji je odmah reagirao, dogovorio sastanke i pokazao se kao čovjek. Naravno od velike pomoći nam je bio i "naš" turski odvjetnik koji je napisao žalbu", govori odvjetnica Kotarac Jabuka.

Milanović i obitelj kapetana Bekavca - 1 Foto: Ured Predsjednika RH / Ana Marija Katić

Odluka o kojoj zapravo javnost nije znala ništa došla je s turskog Vrhovnog suda koji je kapetana pustio na slobodu.

"No, da bi se tako nešto moglo dogoditi, a o čemu opet nismo smjeli pričati u javnosti, bilo nam je jasno još u lipnju ove godine, kada je sam javni tužitelj u Turskoj predložio ukidanje presude protiv kapetana Bekavca, zbog nezakonitosti u proceduri. Na neki način, tim su se prijedlogom 'posuli pepelom' svjesni da je bilo pogrešaka u tom postupku. Ni o tome nismo smjeli izlaziti u javnost, da se ne bi u Turskoj, gdje se pratio ovaj slučaj, nešto krivo protumacilo. Na kraju želim i imam potrebu zahvaliti hrvatskom predsjedniku, premijeru, velika zahvala muftiji Hasanovicu, ministarstvu vanjskih poslova, pravosuđa i akademiku Davorinu Rudolfu koji je bio dosta angažiran u ovom predmetu", zaključila je Jasna Kotarac Jabuka.

Jozo Bekavac Foto: Dnevnik Nove TV

Oduševljeni brat Jozo

"Nitko ništa nije znao. Mene je jutros iz Hrvatskog veleposlanstva u Turskoj zvao gospodin Zadro koji mi je kazao da mi brat dolazi u Hrvatsku! Bio sam naravno pozitivno šokiran jer zaista nismo imali pojma da će ga pusitit, izašao je, što bi rekli, na mala vrata", govori brat kapetana.

Jozo Bekavac se zapravo čuo kratko s bratom koji mu je najavio da ga premještaju iznenada u drugi zatvor. Dok su oni uspjeli doznati što se događa, kapetan se stvorio na ulaznim vratima svoje kuće.

"Očigledno je diplomacija sve odradila u najvećoj mogućoj tišini. Marko je stigao u Split, evo, što da vam kažem. Što ću reći, presretni smo, puno je prošlo od tog 5. listopada 2023. moj je brat napokon slobodan", zaključio je brat Jozo.