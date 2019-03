"Ne vidim osobnu odgovornost ministrice Murganić, ali politička uvijek postoji", rekao je Darinko Kosor.

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor u petak je u vezi sa slučajem obiteljskog zločina na Pagu najavio da će o eventualnoj ostavci resorne ministrice Nade Murganić raspravljati na koalicijskom sastanku.

"Zbog slučaja obiteljskog nasilja na Pagu ne vidim osobnu odgovornost ministrice Murganić, ali politička uvijek postoji jer očito dio naših institucija, pa i institucija u socijalnoj skrbi, očito ne funkcionira na pravi način“, ocijenio je Kosor.

"Vidjeli ste reakciju ministrice, za koju vjerujem da je bila iskrena nakon što se desilo nešto strašno u Hrvatskoj. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo o tome na koalicijskom sastanku. Ne može ministar djelovati u svakom centru za socijalnu skrb, ali postoji uvijek politička odgovornost. O eventualnoj ostavci ministrice raspravljat ćemo na koalicijskom sastanku“, najavio je Kosor.

"Vrdoljak je očito vidovit da zna predsjedničke kandidate"

Izjavu čelnika HNS-a Ivana Vrdoljaka da će podržati Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, iako se on još nije izjasnio o tome, Kosor je popratio riječima da „očito Vrdoljak ima informacije koje nema nitko drugi u Hrvatskoj, očito je vidovit pa zna tko će biti kandidat“.

"Mislim da je neozbiljno podržavati ljude koji se još nisu kandidirali. Trenutačno se, osim jednog saborskog zastupnika, nitko nije izjasnio o kandidaturi za predsjednika RH, čak ni aktualna predsjednica“, kazao je.

"Kada se bilo tko tko ima šanse pobijediti za predsjednika RH kandidira, tada će i HSLS iznijeti stav. Sada podržavati ljude koji negiraju da će biti kandidati ili se nisu kandidirali mislim da je neozbiljno“, smatra Kosor.

Tekst šefa Državnog arhiva Dinka Čuture na internetskoj stranici HDZ-a u kojem navodi da osnivački Sabor HDZ-a bio prvi sabor jedne nesocijalističke stranke Kosor smatra izjavom koja „nije slučajna, nego namjerna, opasna i revizionistička“.

„Kada bi to rekao netko tko je neuk i tko nije povjesničar, onda na to ne bih reagirao. Ali budući da je Čutura povjesničar, član udruge utemeljitelja HDZ-a i ravnatelj Državnog arhiva, to nije slučajna izjava. To je namjerna izjava i ona je opasna jer je riječ o reviziji moderne političke povijesti Hrvatske. Svi znaju da je prva demokratska stranka koja je osnovana HSLS, i to 25. svibnja 1989., a tek nakon toga 17. lipnja HDZ", rekao je Kosor.

Najavio je da će HSLS pozvati današnjeg predsjednika HDZ-a Plenkovića 20. svibnja u Maticu Hrvatske, gdje se obilježava 30 godina od osnivanja prve demokratske stranke. "Nadam se da će se Plenković odazvati i da ćemo time zatvoriti sve ove priče", dodao je. (Hina)