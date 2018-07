Vlada u tajnosti priprema poreznu reformu, ali detalji već cure. Predizborno obećanje o nižoj općoj stopi PDV-a moglo bi ostati samo obećanje, no Banski dvori pripremaju druge promjene za građane.

Vladini potezi ići će na ruku razvijenim industrijama, poput informatičke ili farmaceutske. Građanima s prosječnim plaćama, neće donijeti gotovo ništa.

Po stopi PDV-a od 13 posto, salata poljoprivrednika Hrvoja Gregurića bila bi konkurentnija na tržištu. Ovaj poljoprivrednik već vidi korist za cijeli sustav: "Vi na primjer prodajete salatu za 2,5 kune nekom trgovačkom lancu, oni stave maržu koliko stave i stave gore 13 posto PDV-a. Ta salata ne bi više koštala 4,99 možda bi koštala 3,99, čak možda i 3,40. samim time povećala bi se proizvodnja, kad bi se to povećalo, povećala bi se potražnja za repromaterijalom pa i za radnicima".

Po nižoj stopi oporezivalo bi se i svježe meso, riba, voće i povrće. Opća stopa PDV-a bliže je ostanku na 25, nego smanjenju na 24 posto.

Koristi od reforme imat će industrije s najvećim plaćama. Sa stopom od 36 posto oporezivale bi se plaće veće od 30-ak tisuća kuna, a takvih je u Hrvatskoj 3800. Što znači da će informatičari ili farmaceuti s plaćama, od primjerice, 20 tisuća kuna, manje stajati svoje poslodavce.

"To je prvi korak. Mi očekujemo i hrabrije poteze. Rumunjska primjerice ima stopu od nula posto na ICT stručnjake. Mi definitivno moramo smanjiti taj vid opterećenja tako da ljudi koji se razvijaju dobiju čim više od svoje bruto plaće", smatra Boris Drilo iz HUP-a.

A što je s građanima koji imaju prosječnu hrvatsku plaću? Njihove plaće neće se povećavati automatizmom. Prosječna neto plaća od 6352 kune nakon reforme i ukidanja doprinosa za zapošljavanje i ozljede na radu, te podizanja zdravstvenih doprinosa, mogla bi narasti na 6383 kune, odnosno za 31 kunu. No, sve pod uvjetom da poslodavci višak, koji njima ostane od bruto plaće, odluče dati radnicima.

"Niske plaće niti sada ne plaćaju porez, što znači da se njima nešto promijeni, poslodavci im moraju povećati plaću. Međutim, moram odmah reći da to praksa nije pokazala do sada", ističe Anja Božina, stručnjakinja za financije.

Stiže nova porezna reforma (Dnevnik.hr)

Veći paušal mogli bi plaćati i privatni iznajmljivači apartmana - sada on po krevetu iznosi 300 kuna. Koliko će iznositi povećanje, još uvijek se ne zna.

Brušenje detalja

U Vladi će ovoga vikenda izbrusiti posljednje detalje te idući tjedan predstaviti poreznu reformu. HDZ-ovi partneri traže od premijera da prekrši predizborno obećanje o nižem PDV-u. Hoće li ih poslušati - još se ne izjašnjava.

Bilo je to jedno od predizbornih obećanja HDZ-a. No, sada se sve glasnije govori kako bi se od niže opće stope PDV-a ipak moglo odustati. Navijaju za to koalicijski partneri, oporba, ali i struka. I predlažu još jednu međustopu.

''HNS je stava da je bolje da umjesto smanjenja opće stope smanjivati PDV na voće, povrće, svježe meso i ribu'', rekao je Tomislav Stojak, iz HNS-a.

Ministar financija Zdravko Marić pred kamere ne želi. Njegov kolega Tomislav Ćorić poručuje: ''Naši građani mogu očekivati porezno rasterećenje i to porezno rasterećenje. Ne treba se gledati samo kroz jednu mjeru''.

No, u SDP-u kritični zbog novosti oko oporezivanja plaća. ''Mislim da neće doći do rasta plaća jednog velikog broja naših građana. Plaće će rasti samo za 20-ak tisuća ljudi na vrhu piramide'', rekao je Branko Grčić, saborski zastupnik SDP-a.

I Mostov lider Božo Petrov je uvjeren: ''Plaće vam neće s ovim prijedlozima rasti. Poslodavci neće imati dodatnog manevarskog prostora.''

Šef HSLS-a Darinko Kosor brani prijedlog, jer, kaže, novca nema za sve što bi htjeli: ''Ovo što sad donosimo ja bih nazvao vatrogasnim mjerama. Nije to prava reforma, ali kako ljudima omogućiti da imaju nešto veću plaću i kako zadržati ljude koji su bolje školovani, a koji nam odlaze iz Hrvatske''.

Sindikati djelomično zadovoljni. Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata predlaže: ''Drastično povećati minimalnu plaću, pomicanje neoporezivog dijela, trebalo bi biti u jednom značajnom omjeru''.

''Normalno da moramo u budućnosti razmišljati hoćemo li dizati tu osnovicu neoporezivog dijela, ali to sad nije dio ove porezne reforme'', kaže Kosor.

O poreznoj reformi idući ponedjeljak raspravljat će predsjedništvo HDZ-a. Dan poslije - koalicijski partneri. Javna rasprava planira se tijekom ljeta. Usvajanje najesen, a promjene bi trebale stupiti na snagu početkom iduće godine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr