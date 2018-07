Najavljena porezna reforma neće donijeti nižu stopu općeg PDV-a, ali bi se zato trebala ukinuti oba doprinosa na plaće.

Stopa poreza na dohodak od 36 posto primjenjivat će se na plaće veće od 25.000 ili 35.000 kuna, a doprinos za zdravstveno osiguranje povećat će se za 1,5 posto. Također, neki poljoprivredni doprinosi trebali bi se manje oporezivati, javlje Jutarnji list.

Plaće će se dodatno rasteretiti?

Smanjenja opće stope PDV-a, prema informacijama koje su Jutarnjem potvrđene iz HDZ-a i Vlade, neće biti, ali se zato ide u dodatno porezno rasterećenje plaća. Tako se ukidaju doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu na radu. Doprinos za zapošljavanje se plaća po stopi od 1,7 % i plaćaju ga svi. Godišnje se na taj način prikupi 1,5 milijardi kuna. Doprinos za zaštitu na radu plaća se po stopi od 0,5 % i tako se godišnje od građana prikupi 600 milijuna kuna. Ako se zbroje ta dva prihoda, jasno je kako tog ukidanja vjerojatno ne bi moglo biti da se nije odustalo od snižavanja opće stope PDV-a koja košta točno toliko - 2,1 milijardu kuna. Taj prihod koji ima Hrvatski zavod za zapošljavanje, iz čega se plaćaju naknade za nezaposlene, i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, koji plaća naknade za bolovanja za ozljede na radu, sada će se moći nadoknaditi. Ukidanjem ta dva doprinosa prosječna plaća od 10.000 kuna bruto rasla bi za oko 220 kuna. No, budući da se planira i povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5 posto, jer taj sustav gomila dugove, to će povećanje biti manje. Kada je riječ o stopi poreza na dohodak od 36 %, HNS je tražio da se ona u potpunosti ukine i da se plaće oporezuju po stopi od 24 posto.

U posljednjoj verziji porezne reforme stopa od 36 % ostaje, ali se povećava prag za oporezivanje na 25.000 ili 35.000 kuna, kako bi značajnije rasle plaće kvalificiranom kadru poput liječnika, IT stručnjaka i farmaceuta. Sada oko 20.000 ljudi zahvaća ova najviša stopa, a povećanjem praga daje se prostor i poduzetnicima da povećaju plaće i tako utječu na ostanak mladih u zemlji. Sada se sve plaće veće od 17.500 kuna oporezuju po stopi od 36 %, a sve one manje od tog iznosa, do 3800 kuna koliko iznosi neoporezivi dio, oporezuju se po stopi od 24 posto.

Dobre vijesti za poljoprivrednike

Još jedna mjera mogla bi razveseliti poljoprivrednike, stočare, ribare, povrtlare i voćare, a to je smanjenje PDV-a s 25 na 13 posto na svježe meso, voće, povrće i ribu. To bi trebalo dodatno potaknuti domaću poljoprivrednu proizvodnju, ali i utjecati na niže cijene tih proizvoda pa će građanima opet ostati više u novčaniku.

Ova verzija porezne reforme u ponedjeljak će, kako doznaje Jutarnji, biti predstavljena na Predsjedništvu HDZ-a, ali s njom su već upoznati najvažniji ljudi u stranci i koaliciji. Za utorak je, pak, predviđen koalicijski sastanak na kojem će se ova porezna reforma predstaviti i partnerima u vladajućoj većini. Nakon toga, plan je da do kraja srpnja Ministarstvo financija paket poreznih zakona pošalje na e-savjetovanje kako bi u rujnu došli u Sabor, a na snagu stupili početkom godine.