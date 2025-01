Dok novoizabrani američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte traže veća ulaganja u obranu, ministar obrane Ivan Anušić s primopredaje moćnih borbenih vozila Bradley poručuje da je obaveza prema NATO-u ispunjena.

"Hrvatska od ove godine prvi put ima dva posto BDP-a izdvojenih za obranu i modernizaciju oružanih snaga. Od tih dva posto obaveza je minimalno 20 posto za modernizaciju. Hrvatska je dosegnula 29 posto u tom smislu i nastavit ćemo i dalje raditi na modernizaciji i opremanju oružanih snaga", rekao je.

Pripomogla je nabava borbenih aviona, helikoptera, topničko-raketnog sustava. Pitanje je hoće li i kako će izdvojiti više od tri posto BDP-a.

"Što se tiče daljeg nastavka investiranja i izdvajanja BDP-a u oružane snage, mi ćemo nastaviti dalje tom dinamikom i tim tempom. Već u ovoj godini ćete imati i nove informacije o tome", najavio je ministar.

Milanović bez komentara

Pohvala stiže od Nathalie Rayes, američke veleposlanice u Hrvatskoj.

"Sjedinjene Države čestitaju na svim naporima koje je Hrvatska uložila u posljednjoj godini, osobito na dosegnutih dva posto BDP-a za obranu", rekla je.

Ipak, od europskih članica NATO-a više ulaganja u obranu traži novoizabrani američki predsjednik Donald Trump.

"Oni se nalaze na opasnom teritoriju. Svi si to mogu priuštiti, ali oni moraju trošiti pet posto, a ne dva posto. Ja sam taj koji je postigao da plaćaju dva posto", rekao je.

Na upit Dnevnika Nove TV s Pantovčaka nema odgovora, ali oporba ima svoje prijedloge.

"Treba ozbiljno o tome raspraviti. Na hrvatskom jeziku, u hrvatskim institucijama i mjesto koje je za to najpogodnije je Vijeće za obranu. Dakle, ono koje zajedno sazivaju premijer i predsjednik, koje se nije sastalo ne znam otkad", istaknuo je SDP-ov Arsen Bauk.

"Smatramo da nisu sve zemlje članice u istom položaju što se tiče mogućnosti dizanja proračuna za obranu", rekla je Sandra Benčić iz stranke Možemo!

"Ako će se ići na tri, morat će doći do rezanja u određenom smislu. To znači onda da nećemo moći slati naoružanje u Ukrajinu, tada mora doći do mira, trebat će se skresat proračun u određenim dijelovima", napomenuo je Mostov Zvonimir Troskot.

