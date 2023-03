Članovi stranke Možemo! izabrali su novo vodstvo. Novi koordinatori stranke su Sandra Benčić i Tomislav Tomašević. Gošća Dnevnika nove TV bila je Sandra Benčić s kojom je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Novoizabrani koordinatori stranke Možemo!, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i saborska zastupnica Sandra Benčić nisu krili optimizam nakon subotnje izborne Skupštine u razvijanju stranke koju će provesti kroz superizbornu 2024. godinu.

Cilj Možemo! u idućem razdoblju nije samo maknuti HDZ s vlasti, nego i aktivirati što veći broj građana i građanki koji će zajedno s njima birati razvoj umjesto stagnacije i kvalitetu života umjesto preživljavanja, dostojanstvo svakog čovjeka umjesto nesigurnosti te perspektivu umjesto bijega iz zemlje, poručili su iz stranke.



Nova stara koordinatorica Možemo! i zastupnica Zeleno-lijevog bloka (ZLB) u Saboru Sandra Benčić bila je gošća Dnevnika nove TV, a s njom je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

''Politiku još uvijek doživljavam kao častan posao''

Politiku mnogi smatraju crnim vragom, a Benčić je toga svjesna, no kaže: ''Mislim da je percepcija politike izrazito loša, ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno, i smatram da je dužnost svih nas običnih ljudi da vratimo politiku u svoje ruke''.



''Ja jesam sada saborska zastupnica, međutim još uvijek doživljavam da politika može biti častan posao i da politika zaista jest bavljenje javnim dobrom. Pitanjem javnih dobara i njihovom zaštitom bavila sam se i prije politike, a politika je samo jedan od načina kojim se time bavite - bavila sam se time u civilnom društvu, radila sam na sličan način i u privatnom biznisu kad sam bila, a sada to radim kroz politiku. Mislim da tako to treba i shvaćati da neka naša znanja i vještine nekad damo i za opće dobro i kroz tu politiku'', istaknula je Benčić.

''Najveći dio građana ove zemlje želi živjeti dostojanstveno, a ne ucijenjeno''

U Možemo! vjeruju da će pobijediti HDZ, a Benčić je objasnila: ''Ne samo zato da bi makli HDZ, nego zato da bi one vrijednosti koje mi zastupamo, a koje su 2019. kada smo ih počeli izgovarati bile politička margina, a danas su opće mjesto - javno dostupno stanovanje, borba protiv tržišnog fundamentalizma i da država ima obavezu zaštititi one koji u tome gube, pitanje zelene transformacije, solarizacije Hrvatske, nužnost zelene reindustrijalizacije, prvi smno govorili o monokulturi turizma i njezinoj štetnosti, o potrebi zaštite obale, o zaštiti pomorskog dobra... to su danas opća mjesta. Ono što mi zaista vidimo jest da najveći dio građana ove zemlje želi isto ono što i mi, a to je živjeti dostojanstveno, a ne ucijenjeno i želi kvalitetan život, a ne životariti.

''S nikime od centra na desno sigurno nećemo koalirati''

Je li moguća koalicija sa SDP-om, pitanje je na koje je odgovorila kazavši da će o tome odlučivati stranka: ''Mi smo danas izabrali tek vodstvo i ono ima zadatak provesti proces u stranci koji će donijeti odluku na koji način ćemo izaći na izbore. Ja zaista mislim da postoje različiti načini kako možemo izaći na izbore i da je cilj maksimalizirati učinak u smislu i rezultata za našu stranku, ali posebno za to da što više građana Republike Hrvatske ima zaista dostojne predstavnike u Saboru''.

Uvijek je, kaže, jedna od opcija i da Možemo! samostalno izađe na izbore, no opetovala je da će se o opcijama razgovarati u stranci i tek onda će razgovarati s partnerima.

Jedno je ipak sigurno: ''Isključena je desnica, s nikime od centra na desno sigurno nećemo koalirati u smislu sastavljanja vlasti. Postizborno spremni smo surađivati sa strankama od centra na lijevo.''

Što se tiče mogućnosti da Tomašević pokaže više oštrine prema HDZ-u, a neki mu zamjeraju da to nedostaje, Benčić je podsjetila: ''On je na prvom mjestu gradonačelnik Zagreba, on je i kritičan, ali i mora surađivati s institucijama Vlade jer da to ne čini ne bi imali nijedan projekt u gradu jer je HDZ centralizirao Hrvatsku''.

Hoće li Benčić biti kandidatkinja za premijerku, pitaju se mnogi i priželjkuju neki, a ona kaže: ''Nisam o tome još razmišljala''.

A može li Zoran Milanović računati na podršku Možemo! ako opet krene u utrku za Pantovčak, pitanje je koje je rezultiralo najavom Benčić: ''Imat ćemo svojeg kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.''

