Članovi stranke Možemo! biraju u subotu novo vodstvo stranke koje će stranku provesti kroz “superizbornu” 2024. godinu, a Sandra Benčić, kandidatkinja za koordinatoricu stranke, poručila je da je pitanje vremena kada će preuzeti upravljanje državom.

Izborna skupština Možemo! održava se u Hotelu Dubrovnik, a za upravna tijela stranke kandidiralo se 72 člana. Oko 300 okupljenih članova izjasnit će se kome od kandidata za upravna tijela daje podršku, a izabrani će biti oni koji dobiju natpolovičnu podršku članstva.

Kandidatkinja za koordinatoricu stranke je Sandra Benčić, a kako nema protivnicu, zbog obveznog rodnog pariteta koji propisuje da jedan od dvoje koordinatora mora biti žena, već se sada može smatrati da joj je osigurano mjesto u vrhu Možemo!.

Za drugi dio “dvoglavog vodstva” natječu se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i član stranke Velibor Zaninović.

Uz njih, bira se sedmeročlani Upravni odbor stranke te Vijeće stranke od ukupno 30 članova.

Osim koordinatora, na skupštini se bira sedam članova Upravnog odbora te 30 članova Vijeća, a i na tim mjestima postoji pravilo rodnog pariteta. Za četiri članice Upravnog odbora kandidirale su se: Ivana Brajdić, Danijela Dolenec, Morena Lekan Štiglić, Jelena Miloš, Dušica Radojčić i Urša Raukar-Gamulin, dok se za preostala tri mjesta natječu: Damir Bakić, Đuro Capor, Teodor Celakoski, Dražen Cepić, Luka Maloča, Tomislav Vukoja i Velibor Zaninović.

Na sve upravne funkcije pristigle su ukupno 72 prijave.

"Maknut ćemo HDZ s vlasti"

Uoči zatvorenog dijela Skupštine, pred okupljenima s govorili iz trenutnog vodstva stranke - koordinatori Benčić i Teodor Celakoski, koji se ovoga puta kandidirao tek za člana Upravnog odbora.

Benčić je poručila da je Možemo, od svog nastanka 2019. do danas, postalo treća politička snaga u Hrvatskoj,

“Snaga za koju se zna da nije pitanje hoće li doći na vlast, nego kada će preuzeti upravljanje čitavom zemljom”, istaknula je u govoru.

Zagreb povlači 185 milijuna eura iz EU-a, Tomašević komentirao i predizborne dogovore: "Biramo novo vodstvo stranke"

Najavila je da će se u narednom razdoblju vodstvo stranke fokusirati na njezin razvoj i širenje članstva u svim dijelovima Hrvatske.

“Od izbornih uspjeha su jednako važni uspjesi širenja naših ideja. Naše ideje više nisu ideje margine ljevice, već su prepoznate i korespondiraju s potrebama većine ljudi u ovoj zemlji, što nam daje nadu da je velika promjena moguća”, istaknula je Benčić.

Celakoski je poručio da Možemo! nikada nije skrivao svoj zeleno-lijevi ideološki profil, ali da su oduvijek htjeli politiku koja je okrenuta potrebama građana, bez obzira na njihov politički profil.

“Svaka generacija ima svoje zadatke. Zadatak naše generacije nije samo suzbiti korupciju, to je nužno i to radimo. Naš zadatak nije samo maknuti HDZ s vlasti, to je nužno i to ćemo napraviti. No, naš zadatak je dugoročniji, moramo provesti viziju pravednog i održivog društva, teme zelene ljevice staviti u središte društvenog i političkog interesa”, rekao je okupljenima.

"Siguran sam da znamo promijeniti državu na bolje"

Podršku stranci svojim dolaskom izrazio je i supredsjednik Europske zelene stranke Thomas Waitz, koji je poručio da je Možemo! građanima Hrvatske dao “stvarnu opciju za promjenu, istinsku građansku participaciju i pravu zelenu opciju”.

No, na skupštini su bili i predstavnici srodnih stranaka u Hrvatskoj, među kojima i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

“Vaš put je bio iznenađujuć, iznenađujuće brz i uspješan. No, s velikom snagom dolazi i velika odgovornost”, istaknuo je Grbin te izrazio uvjerenje u uspjeh zajedničkog ostvarenja promjene u hrvatskom društvu.

“Motiv prijašnjih govora bila je promjena, i mislim da nije svejedno kakva će promjena biti u Hrvatskoj. Ona u ovoj zemlji mora biti na bolje, a ja sam siguran da mi znamo kako to ostvariti”, poručio je Grbin.

SDP i Možemo za smjenu Zlate Hrvoj Šipek: "Ne može se baviti progonom kriminala i lagati u Saboru"

Na marginama skupštine, kandidatkinja za članicu Upravnog odbora Ivana Kekin poručila je da članstvo od novog vodstva očekuje da stranku provede kroz 2024., superizbornu godinu, kada se održavaju izbori za EU parlament, parlamentarni izbori ali i predsjednički izbori.

Zaninović je pak, istaknuo da je svojom kandidaturom želio postati vidljiviji i na istaknutiji način uputiti kritiku samoj stranci.

“To je jedan od problema koje želim komunicirati, što u stranci nema mogućnosti kritike”, rekao je, ali i odbacio realnu mogućnost da bude izabran za koordinatora Možemo!.

Izborna skupština traje do popodnevnih sati, kada će se znati kome je članstvo dalo podršku u kandidaturi. No, rezultate izbora za koordinatore nije teško pogoditi. Sudeći po pljesku koji je dobio od članstva svojim dolaskom, jasno je da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ima veliku podršku članstva Možemo!.